Lo que necesitas saber: México nunca había recibido dos goles o más en el Estadio Ciudad de México en un Mundial; es la tercera derrota en la historia en el Coloso

No fue hoy, no fue en casa y no fue contra Inglaterra. México y los ingleses nos regalaron el partido más emocionante del Mundial 2026 desde el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca, y nos tocó perder.

México queda eliminado del Mundial 2026 ante Inglaterra / Sopitas.com

México se va del Mundial 2026 en un partido que quedará para la historia ante Inglaterra

El partido más importante de la Selección Mexicana en toda la historia, uno que podría llevarnos al sexto partido, pero no se pudo. Inglaterra se defendió como nunca antes y aguantaron, aguantaron valientemente a 11 guerreros en la cancha, 80 mil almas en la tribuna y 130 millones de mexicanos en todo el país.

Lo único que se puede hacer ante un juego así es ponerse de pie para aplaudir a los mexicanos, a los ingleses, a todo jugador que estuvo hoy en la cancha. Hemos visto el mejor partido del Mundial 2026 sin duda alguna.

Foto: Mexsport

Es la tercera derrota en partidos oficiales para la Selección en el Estadio Ciudad de México y ahora Inglaterra tiene una cita contra Noruega en cuartos de final. Más cerca de volver a estar entre los ocho mejores del mundo nunca se va a estar.

Revive con nosotros cómo vivimos el partido momento a momento. Un México vs Inglaterra que quedará para la historia de los mundiales y del futbol.

Los momentos destacados del segundo tiempo en el México vs Inglaterra

Silbatazo final y no queda más que ponerse de pie y aplaudir. México lo peleó hasta el final, literal hasta el último segundo, pero no alcanzó. Los ingleses defendieron con todo y gritaron como pocas veces un triunfo porque salieron vivos del Coloso de Santa Úrsula. Se terminó la participación de México en el Mundial 2026 en el mejor partido del torneo.

Minuto 95 y Raúl Jiménez quería revivir su histórica chilena en el mismo estadio. Se la rifó pero ahora sí lo taparon. ¡El mejor partido del Mundial 2026!

Minuto 90 y se va Harry Kane de la cancha. Si México empata y lo lleva a penales, ya no tienen a su mejor tirador.

Minuto 80 y el partido se juega totalmente en el área inglesa. Se vienen 10 minutos de ver a México encima de Inglaterra en busca del empate. ¡El estadio tiembla de la euforia mexicana!

¡El Lobo no falla! Raúl Jiménez lo tira como sabe y esto se pone 3-2. ¡Se viene la remontada!

¡Penal para México! El mismo que nos anotó es el mismo que nos devuelve la esperanza. Harry Kane le pegó a Brian Gutiérrez en el área y se marca penal para la Selección al minuto 67. Viene el especialista Raúl Jiménez a darle vida al Tricolor.

Harry Kane no falló e Inglaterra lo gana 3-1 al minuto 60. El del Bayern le pegó con decisión y nada pudo hacer el Tala.

¡Dios mío por favor no! Justo cuando parecía que el partido se iba para México, se marca penal para Inglaterra. Harry Kane asistió a Gordon y el Tala llegó tarde. Penal claro y viene Kane a pegarle a los 57 minutos.

After review…. red card! Jarell Quansah buscó el balón contra Gallardo pero fue con los tachones arriba y se llevó al mexicano. Minuto 53 e Inglaterra se queda con 10. ¡Es ahora o nunca para vencer a los ingleses!

¡Nos salvamos del tercero! O’Reilly le pegó con todo tras un mal rechace de la defensa mexicana y el tiro se fue directo al poste. Apenas 5 minutos del segundo tiempo e Inglaterra nos domina gacho.

20:07 de la noche y comienza la segunda mitad. Inglaterra ahora defiende el mismo arco donde recibieron la mano de Dios y el gol del siglo de Maradona. ¡Vamos México!

Lo mejor del primer tiempo del México vs Inglaterra

Datos interesantes tras el primer tiempo: Inglaterra es el primer rival que le anota dos goles a México en el Coloso de Santa Úrsula en una Copa del Mundo. Además, Julián Quiñones empata al Matador Hernández y a Chicharito como uno de los máximos goleadores de México en mundiales con cuatro anotaciones, ¡y todos los ha hecho en el Mundial 2026!

Termina un primer tiempo que no nos dejó respirar. ¡Dios mío qué partido! Ningún otro estadio más que el Azteca podría recibir un juego así de emocionante.

¡No te lo puedo creer! Pickford sacó otra increíble de gol de Raúl Jiménez, tras un remate de cabeza que casi se va al ángulo, y de ahí la sacó el arquero del Everton. ¡México está dando el mejor partido de su vida!

¡Goooooooooooooool de México! ¡Reacciona el Tricolor a los pocos minutos del doble golpe inglés. Jugada a balón parado y tras un mal rechace de los ingleses, apareció nuestro Tlatoani Julián Quiñones para poner el 2-1 al minuto 42. ¡Esto no se ha terminado y vamos por la remontada!

No habíamos terminado de escribir sobre el primer gol cuando cayó el segundo. Mora se descuidó, Inglaterra recuperó la esférica y Harry Kane asistió de nuevo a Bellingham. Minuto 38 y esto va 2-0 favor Inglaterra.

Foto: Mexsport

¡Aaaaaaaaaaaaaah no puede ser! Gol de Inglaterra al minuto 36. México asfixiaba a Inglaterra, pero recuperaron el balón y salieron rápido con Declan Rice, quien llevó el balón por toda la banda hasta dejarla en Saka. Vino el centro y Jude Bellingham entró solito para anotarle el primer gol del Mundial 2026 a México.

Minuto 30 y está claro que Inglaterra salió con la idea de aguantar los primeros minutos el hostil ambiente del Estadio Ciudad de México. Ya se asentaron en la cancha y eso es un verdadero problema para México.

¡No por favor! Tras la increíble atajada de Pickford, aparece el grito prohibido cuando viene su siguiente saque de meta. Ya no hay palabras para describir lo absurdo que es esto.

¡Raúl tuvo el primero! Jiménez remató con precisión un centro hermoso del Piojo Alvarado al minuto 15, pero apareció la mano salvadora de Pickford para mantener esto 0-0. Hubiera sido un golazo y el estadio se nos venía abajo. Una atajada que nos recordó a la de Gordon Banks contra Pelé.

En los primeros 10 minutos Inglaterra tiene más el balón, un escenario muy diferente al vivido contra Ecuador donde la Selección Mexicana dominaba de pies a cabeza. Está claro que los ingleses son otra historia.

2 minutos y los ingleses ya están en desventaja: Declan Rice se lleva tarjeta amarilla por juego peligroso sobre Luis Romo.

19;00 horas en punto ¡y arranca el México vs Inglaterra!

La previa del México vs Inglaterra en el Mundial 2026

Sonó el himno nacional mexicano ¡y se siente en el ambiente que hoy ganamos!

Tristemente la afición del estadio vuelve a abuchear el himno rival… eso jamás será comprensible y siempre lo vamos a reprochar.

18:50 horas y saltan finalmente los equipos a la cancha para la ceremonia de los himnos. ¡El partido más grande de nuestra historia está por arrancar!

El dato previo: Inglaterra nunca le ha ganado a México en nuestro país : se enfrentaron en 1959, 1969 y 1985, con dos victorias para el Tricolor y un empate.

Foto: Mexsport

Los ingleses también se dejan sentir en calles de la Ciudad de México. La mayoría del estadio será verde, pero no olvidemos que habrá millones de ingleses apoyando en todo el mundo.

En lo que empieza el juego, a alguien se le ocurrió poner a Oasis en el estadio y el abucheo fue monumental.

17:15: Se sabía, se les dijo… Ya es oficial que el partido se retrasa por tormenta eléctrica. De acuerdo con la Selección Mexicana, el calentamiento comienza a las 18:05 horas y el partido dará inicio a las 19:00 horas.

16:50: ¡Tenemos alineación confirmada de México! Repite Gilberto Mora como titular con Quiñones y Raúl Jiménez al ataque.

Alineación de México vs Inglaterra / Imagen: @miseleccionmx

16:00: Se activa protocolo de seguridad en el Estadio por tormenta eléctrica, por lo que se pidió a toda la afición resguardarse. La lluvia anda con todo, una de las razones por las que se habló de cambiar el horario del juego a las 12:00 horas.

15:30: La afición se dio cita desde muy temprano en el Estadio Ciudad de México, llenando como siempre de color los alrededores. También nos encontramos con un fan fest repleto en el Zócalo. ¡Hoy todo el país está con la Selección!

Foto: Mexsport

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