Lo que necesitas saber: Rafa Márquez quedará como entrenador de la Selección Mexicana tras la eliminación en el Mundial 2026

Javier Aguirre piensa lo mismo que la gran mayoría de quienes vimos el partido de México vs Inglaterra: no hay nada que reprocharle a los jugadores. El técnico de la Selección Mexicana aseguró que el equipo hizo todo lo posible, pero con un rival de ese calibre, simplemente no alcanzó.

Foto: Mexsport

Javier Aguirre dice que los jugadores se pueden ir tranquilos por el esfuerzo ante Inglaterra

En palabras para TUDN al terminar el juego, Javier Aguirre se mostró triste, pero a la vez resignado. Reconoció que la Selección Mexicana tuvo un par de descuidos que costaron los primeros dos de Inglaterra y terminó pagando.

“A juzgar por el ánimo de la gente, el espíritu del equipo, sí (nos vamos con la frente en alto), no les puedo reprochar nada. Es futbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos; ellos son un gran equipo, hicimos lo que pudimos”, declaró el Vasco.

Foto: Mexsport

“No te puedes equivocar porque te condenan”: Javier Aguirre sobre Inglaterra

Javier Aguirre no tuvo de otra más que reconocer que si bien México hizo muchas cosas bien, se volvió a demostrar que con ciertos equipos no te puedes equivocar como sucede en Concacaf.

“Esto son las grandes ligas y no te puedes equivocar porque te condenan. Tuvimos un par de errores y me da tristeza por la gente, pero bueno, mis jugadores pueden estar tranquilos porque hicieron lo que pudieron”.

Y sobre los cambios, que seguro serán tema de conversación, Javier Aguirre reconoció que meter al Memote Martínez era una apuesta ante la superioridad numérica que no salió: “Felicito a mis jugadores y ya está, no tengo más”, finalizó.

Javier Aguirre en conferencia tras la derrota de México con Inglaterra / Foto: Mexsport

Javier Aguirre confirma su salida de la Selección Mexicana

Ya en conferencia de prensa, Javier Aguirre asumió toda la responsabilidad de la derrota de México ante Inglaterra. Mencionó que nadie le puede reprochar nada a los jugadores, pues ellos se rifaron en la cancha; es él quien se lleva la carga de lo ocurrido.

Además, confirmó lo que todos sabíamos: con la eliminación del Mundial 2026, termina su ciclo como entrenador de México.

“Si hay una crítica tiene que ser al entrenador, ellos se dejaron la piel en el campo; si hay algo que reprochar es al entrenador porque él decide quién y cómo y hoy no pudo ser. Yo me despido de la Selección, me despido del Estadio Azteca, hoy fue mi último partido aquí y me voy con mucho orgullo”.

Fotografía Luis Abraham Balderrama Ortega para Sopitas.com

“Hay una base sólida” para Rafa Márquez rumbo al Mundial 2030

Por acá armamos un recuento de los jugadores que nos dan esperanza ya pensando en el Mundial 2030 ahora que acabó el sueño este 2026. Y justo de eso habló también Javier Aguirre.

Rafa Márquez se queda al frente de la Selección Mexicana y el Vasco anticipa que tendrá mucho material para trabajar.

“Le di un gran abrazo a Rafa Márquez, que continúa con esto… Le vienen cuatro años muy buenos, hay una base sólida”.

Ni hablar, comienzan cuatro años de espera para vivir ese nuevo Mundial, donde otra vez nos volveremos a ilusionar y preguntar: ¿Y si ahora sí es el bueno?