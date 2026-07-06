Lo que necesitas saber: El Estadio Ciudad de México ha albergado 11 partidos de la Selección Mexicana en Mundiales

La Selección Mexicana sufrió su primera derrota en Mundiales jugando en el Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca, el cual se había consolidado como una fortaleza para el equipo mexicano desde la primera edición celebrada en nuestro país, en 1970, donde nació la leyenda del Coloso de Santa Úrsula.

El Estadio Azteca cierra su tercer Mundial

El Estadio Azteca se convirtió en el único inmueble en albergar tres Mundiales y en su césped se disputaron cinco partidos a lo largo de esta Copa del Mundo, tres en fase de grupos y dos de eliminación directa.

Además de cuatros partidos de México, el Azteca fue casa de Colombia para su partido contra Uzbekistán.

En su haber se han disputado 24 partidos en Mundiales, de los cuales 10 fueron en 1970, nueve en 1986 y cinco en 2026.

Con estas cifras, el Azteca es el estadio con más partidos albergados en la historia de las Copas del Mundo.

Estadio Ciudad de México / Foto: Mexsport

Inglaterra, primera selección que le gana a México en el Azteca en un Mundial

Inglaterra se convirtió en la primera selección en vencer a México en casa y para leo tuvieron que pasar 11 partidos, en los cuales los rivales habían sufrido al ataque como en defensa.

Primera derrota de México en el Estadio Azteca en Mundiales

Solo dos selecciones le habían anotado a México en el Coloso de Santa Úrsula, y ambas fueron en 1986, estamos hablando de Bélgica y Paraguay. Ninguna otra selección había marcado dos goles o más ante la Selección Mexicana en el Estadio Azteca.

México vs Sudáfrica / Luis Abraham Balderrama

El saldo de México jugando Mundiales en el Estadio Azteca

En 11 partidos disputados en el Estadio Azteca, en Mundiales, México registra ocho victorias, dos empates y una derrota, además de 19 goles a favor y sólo cinco goles en contra.

Foto: estadiobanorte.com.mx.

Todos los partidos mundialistas de México en el Estadio Azteca