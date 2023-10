Los 5 eventos deportivos que no te puedes perder este fin de semana

Lo que necesitas saber: Vuelve el futbol de clubes tras la fecha FIFA; Checo Pérez busca mantener el subcampeonato de pilotos y en una de esas seremos testigos de un Super Bowl adelantado

No sé tú, pero por acá, la llegada de otro fin de semana significa que se vienen encuentros imperdibles de todo tipo. Regresa el futbol de clubes, se viene un posible Super Bowl y Checo Pérez vuele a la pista.

Va por acá nuestra ya habitual selección de eventos deportivos imperdibles con su respectiva agenda, para no llegar el lunes al jale y que todo mundo hable de lo que pasó y tú tengas que andar viendo resúmenes en Youtube o TikTok para poder entrarle al chisme.

Checo Pérez, a mantener el subcampeonato de pilotos en la F1

Con Verstappen como tricampeón individual y Red Bull campeón por equipos, a Checo Pérez sólo le resta terminar subcampeón para coronar una temporada inolvidable para su escudería. De él depende no ceder ese segundo lugar que ocupa en la clasificación de pilotos.

El Gran Premio de Estados Unidos no se le da mucho que digamos a Checo Pérez, pero con la misión y presión de mantener ese subcampeonato (por acá te decimos qué necesita el tapatío para ello), seguro veremos una versión diferente del mexicano a lo que ha mostrado en las más recientes carreras.

Se viene un nuevo podio de Checo ahora en Austin… elijo creer.

Milán vs Juventus, un clásico en la cima de Italia

Nada más basta escuchar “Milán vs Juventus” para saber que es uno de esos partidos que no te gustaría ver en los noticiarios deportivos el resumen y decir: ¡a qué hora jugaron y por qué no lo vi!

Hablamos de dos equipos que pelean el título de la Serie A y básicamente es uno de esos partidos considerados “finales adelantadas” en la liga de Italia. Milán es líder con 21 puntos por 17 de la Vecchia Signora, que marcha en tercer lugar.

Ambos equipos han encontrado ese equilibrio que les hizo falta la temporada pasada cuando fracasaron en la Champions y en la Europa League, o al menos eso muestran en este arranque de temporada. Ambos están en el top en cuanto a goles anotados respecto a los que reciben, lo que augura un partido cerrado pero intenso y donde una jugada podría definirlo todo.

Evento Fecha y Horario Dónde ver Milán vs Juventus Domingo 22 de octubre 12:45 horas ESPN y Star+

Foto: Reuters

Dos duelazos en la Premier League

Chelsea vs Arsenal

Si este partido si hubiera jugado unas dos o tres jornadas antes, seguro cualquiera hubiera apostado por una goleada de escándalo del Arsenal sobre el Chelsea. Pero las cosas cambiaron porque los Blues por fin se dieron cuenta de que el dinero que le metieron al equipo es para que den resultados.

Eso es justo lo que hace imperdible este derby, que el Chelsea ya despertó pero lo hizo ante equipos que honestamente no son parámetro. Fulham y Burnley fueron sus víctimas, ¿pero podrán con un peso pesado como el Arsenal?

Los Gunners se andan quitando fantasmas y ya se lo mostraron al Manchester City, así que bien podrían ir a Stamford Bridge y sacar otra importante victoria. Arsenal ya mostró que puede arreglárselas sin Bukayo Saka, fuera por lesión, así que a pesar del despertar del Chelsea, saldrán como favoritos.

¿Siempre sí será un derby fácil para los Gunners o los de Mauricio Pochettino sacarán el orgullo?

Foto: Reuters

Manchester City vs Brighton

También tenemos el Manchester Cty vs Brighton. Las temporadas anteriores nos han enseñado que perderse un choque entre estos equipos es un gran error, y considerando que hoy están en tercer y sexto lugar de la tabla, pasará lo mismo este fin de semana.

Manchester City arrastra dos derrotas seguidas en la Premier League y la baja de contundencia de Haaland comienza a ser preocupante. Brighton sigue siendo ese equipo que le puede ganar al primer lugar hoy y perder contra el último mañana, así que podría dar la campanada y prolongar la mala racha de los Citizens.

Evento Fecha y Horario Dónde ver Chelsea vs Arsenal Sábado 21 de octubre 10:30 horas Paramount+ Manchester City vs Brighton Sábado 21 de octubre 08:00 horas Paramount+

Athletic vs Barcelona, otra piedra difícil de esquivar en el camino

Athletic de Bilbao es de esos equipos que pueden no estar en su mejor nivel, pero cuando juegan contra Barcelona o Real Madrid, se les activa un chip que los hace irreconocibles. Siempre se convierten en una piedra en el camino de los grandes y ahora más que nunca eso podría ser un problema para el Barça.

Los catalanes fallaron en su último partido en LaLiga y cedieron el liderato de la tabla al Real Madrid. Volver a tropezar ahora con el Athletic podría abrir más la brecha y, como ha pasado en años anteriores, ver a los merengues alejarse poco a poco.

Foto: Reuters

Justo mientras Barcelona empataba con Granada, Athletic goleó fácil a Almería, así que la inercia podría estar del lado de los de Bilbao. Recordemos, además, que el Barcelona en este momento es un hospital: Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha, Lewandowski, Koundé, Lamine Yamal, Balde y Sergi Roberto están en la enfermería.

La mayoría de ellos no verá actividad pues su recuperación se tiene prevista para antes del juego contra el Real Madrid, pero quienes sí podrían estar contra el Athletic, tal vez también los aguanten precisamente para llegar al cien a El Clásico.

Evento Fecha y Horario Dónde ver Athletic vs Barcelona Domingo 23 de octubre 13:00 horas SKY

Eagles vs Dolphins, ¿un adelanto del Super Bowl?

Son cinco los equipos que marchan con marca de 5-1 en la NFL… Eagles y Dolphins están entre ellos. Claro, para la mayoría Chiefs y 49ers son los favoritos para llegar al Super Bowl, pero lo mismo decían el año pasado y Philadelphia le dio una paliza a San Francisco en la final de la Nacional.

Sin duda hablamos de dos candidatos para llegar al juego grande en Las Vegas, pero no nomás por la marca que llevan. Son dos de las dos mejores ofensivas de la liga:

Dolphins es número 1 en puntos totales y promedio de puntos por partido; Eagles, quinto en ambos rubros.

Son primer y segundo lugar en cuanto a yardas totales y promedio de yardas por partido.

Son primer y segundo lugar en toda la NFL en cuanto a yardas por tierra.

Nos espera un duelo de muchos puntos y lo dicho, una probadita de lo que podría ser el Super Bowl LVIII.

Foto: Reuters

