¡Es suficiente! Durante las últimas semanas, futbolistas como Reece James, Lauren James y Alexandre Jankewitz fueron víctimas de racismo y la Football Association (FA) exigió que se tomen medidas más allá de sus Ligas y clubes.

La Premier League y la Women’s Super League ya encabezaron varias campañas en contra del racismo. Sin embargo, estas no detienen a los usuarios en redes sociales, pues los jugadores todavía reciben mensajes y comentarios de este tipo.

Ver en YouTube

Por ello, la FA hizo un llamado al gobierno inglés para tomar cartas en el asunto ante el racismo. A través de un comunicado, el organismo explicó que la situación llegó muy lejos, por lo que deberían existir sanciones fuertes.

“Este fue otro fin de semana en el que los jugadores se enfrentaron a la discriminación y lidiaron con anónimos detrás de un teclado, que se esconden en un mundo de impunidad. Imploramos al gobierno para que actúe rápido y exista la legislación correspondiente para que estos abusos tengan consecuencias reales“, indica el texto.

Asimismo, se especificó que las empresas como Facebook e Instagram deberían tomar cierta responsabilidad y desaparecer las cuentas en cuestión. “Es momento de un cambio“, añade el comunicado.

Sería imposible redactar una lista que incluya a todos los futbolistas que forman parte de la FA y han sufrido algún tipo de racismo. Pero el organismo hace referencia particularmente a los 3 casos más recientes.

El primero fue Reece James, jugador del Chelsea quien además es hermano de Lauren James, atacante del Manchester United. Ella mostró en sus historias de Instagram que, entre otras cosas, algunos usuarios le comentaron emojis con changos.

Manchester United’s Lauren James has called out racist abuse on social media. Says the companies who run these platforms need to do more 👇🏻 pic.twitter.com/JKP9PwkSc4

— Kathleen McNamee (@kathleen_mcn) February 7, 2021