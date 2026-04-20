Lo que necesitas saber: México venció a Brasil por 3-2 en un Juego de Leyendas que nos hizo recordar a nuestros más grandes ídolos.

El Juego de Leyendas México vs Brasil reunió a figuras históricas en un partido que combinó nostalgia, espectáculo y una prueba importante para la CDMX rumbo al Mundial 2026.

Desde el entrenamiento en Coapa hasta el ambiente en el estadio, la ciudad vivió una antesala muy particular y llena de goles.

Coapa abrió el telón un día antes

Todo empezó desde el día previo. La Cancha 5 de Coapa recibió a los dos equipos para un entrenamiento abierto que reunió a aficionados con ganas de ver de cerca a jugadores que marcaron época.

Rafa Márquez organizando desde el fondo, Guardado soltando el balón con precisión y Kaká conduciendo con esa elegancia que lo caracterizó.

El ritmo fue tranquilo y el sol no perdonó, pero los detalles técnicos bastaron para prender a la gente. Un entrenamiento que funcionó como anticipo de lo que se viviría horas después.

La ciudad también jugó su propio partido

En CDMX el despliegue fue amplio: cierres en Tlalpan, Periférico y Acoxpa, rutas especiales de transporte y miles de elementos de seguridad en la zona.

La logística fue parte central del día, con accesos controlados y movilidad ajustada desde temprano.

Foto: Captura de Pantalla

En este sentido, podríamos decir que mientras que el balón rodaba, la ciudad afinaba detalles para lo que viene en unos meses con el Mundial.

Entérate: Así fueron las movilizaciones previo al Juego de Leyendas

Euforia total en el primer tiempo

El arranque tuvo un ritmo buenazo. Ambos equipos se olvidaron de la lectura del juego y se dedicaron a divertirse.

El equipo de Brasil posa previo al Juego de Leyendas | Foto: Christian Calderón

Gracias a ello tuvimos varios destellos de magia que nos dejaron ver jugadores como Cuauhtémoc, Kaká, Oribe y Ronaldinho, quienes aprovecharon el partido para recordarnos por qué eran distintos en sus tiempos.

Segundo tiempo: victoria mexa en el Juego de Leyendas

Con los cambios, el juego encontró más espacios. Las marcas se soltaron y aparecieron llegadas más directas.

Ahí llegaron los demás goles y también la victoria de la Selección Mexicana con todo y doblete de Oribe que todavía anda como para jugar en el equipo de Javier Aguirre.

Y al final, aunque no se nos hicieron los penales, el Juego de Leyendas nos dejó un buen sabor de boca con magia, goles y hasta show de pirotecnia.

Un partido que activó la memoria

Más allá del resultado (3-2 a favor de los nuestros) el Juego de Leyendas entre México y Brasil fue una oportunidad para volver a ver en la cancha a jugadores que marcaron a distintas generaciones.

Foto: Christian Calderón

En una ciudad que se prepara para el Mundial, el ambiente ya empieza a tomar forma, y este tipo de partidos ayudan a encenderlo desde ahora.