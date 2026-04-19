Lo que necesitas saber: Jorge Sánchez fue titular con el PAOK, pero salió de cambio al inicio del segundo tiempo.

Ojo acá, Javier Aguirre. Orbelín Pineda se lució con gol y asistencia en la victoria del AEK Atenas sobre el PAOK de Jorge Sánchez en la Superliga de Grecia, es más; hasta fue nombrado el MVP del partido.

Con esto nos queda muuuy claro que Orbelín tiene muchas ganas de meterse a la prelista mundialista del ‘Vasco’ que se entrega el 11 de mayo, y de ahí, llegar hasta la convocatoria final. Veremos si logra ser uno de los afortunados.

Fotografía @AEK_FC_OFFICIAL vía X

Gol de Orbelín Pineda sella la victoria del AEK sobre el PAOK

Orbelín Pineda jugó los 90 minutos contra el PAOK en los playoffs de la Superliga de Grecia. Y durante todo el partido se lució en el ataque, primero con una asistencia para Aboubakary Koita, quien marcó el segundo gol del conjunto local al 73′. El 1-0 cayó en el primer tiempo, por un autogol de Tomasz Kędziora.

El gol de Orbelín llegó al minuto 80. El mexicano aprovechó un error en la defensa del PAOK para sellar la victoria del AEK y mantenerse en la pelea por el campeonato de Grecia.

1-0: Tomasz Kędziora, 36′ (autogol)

2-0: Aboubakary Koita, 73′, asistencia Orbelín

3-0: Orbelín Pineda, 80′

¿Y Jorge Sánchez? Bueno, el examericanista, actual jugador del PAOK, no brilló tanto como Orbelín. Aunque arrancó de titular, salió de cambio al inicio del segundo tiempo y poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo.

Acá les dejamos el video de todos los goles que hubo en el partido con todo y la asistencia de Orbelín.



