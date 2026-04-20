Lo que necesitas saber: Concacaf ya cerró un acuerdo con Netflix para transmitir la Copa Oro y la Nations League en 2027.

Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, habló sobre el acceso a los partidos del Tricolor y dejó clara su postura: que la Selección Mexicana llegue a más gente, sin barreras de pago.

En medio del debate por el acuerdo entre Netflix y la Concacaf rumbo a 2027, su mensaje apunta directo a la afición.

Davino habló claro: el Tri debería verse sin pagar

En entrevista con Nacho Rodríguez, ‘El Chapucero’, Duilio Davino soltó una postura que conecta directo con la gente: más futbol accesible.

El directivo explicó que, si existe una ley o un marco que permita que los partidos de la Selección Mexicana se transmitan en TV abierta, sería algo positivo. Cabe señalar que no lo planteó como confrontación, sino como una opción que vale la pena considerar.

Foto: José Luis Olguín vía Hora Cero

La idea de Duilio es sencilla: que más personas puedan ver a la Selección Mexicana de forma accesible.

La Copa Oro por Netflix y el debate el alcance

La conversación llega en un momento específico. Concacaf ya cerró un acuerdo con Netflix para transmitir la Copa Oro y la Nations League en 2027 dentro de México.

Ese movimiento encendió el debate sobre el acceso a los partidos, sobre todo pensando en una afición que durante años ha consumido a la Selección en televisión abierta.

Sin tomar en cuenta, claro, que ver futbol cada vez es más caro de taaaantas plataformas para poder disfrutar del juego.

Te contamos más sobre el acuerdo entre Netflix y la Concacaf

Del lado de la afición, sin meterse en la pelea

En este sentdo, Duilio Davino evitó entrar en temas de negocio o decisiones comerciales. Su enfoque fue otro: el alcance.

Habló de explorar alternativas, de buscar caminos para que el futbol llegue a más personas sin costo. Su mensaje giró en torno a la accesibilidad, no a los contratos.

Foto: Especial

La Selección Mexicana siempre ha sido un producto masivo. Parte de su identidad está en eso: en poder verla en casa, en familia, sin complicaciones.

Lo que plantea Davino va en esa línea. No es un tema técnico ni de derechos, es una idea más directa: mantener esa conexión con la gente.

Una postura que no rompe con la industria, pero que sí marca una intención.

Una postura que conecta con la tribuna

En medio de cambios en la forma de consumir futbol y a días de que comience la Copa del Mundo, la declaración de Duilio Davino pone sobre la mesa algo que, la neta, muchos aficionados pensamos.

La Selección Mexicana sigue siendo uno de los pocos espacios donde el país se junta frente a una pantalla. Y en esa conversación, la posibilidad de verla sin pagar sigue teniendo peso.



¿Tú qué opinas?