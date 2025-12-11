Lo que necesitas saber:

Los boletos de preventa ya aparecen agotados y la venta general es hasta el 13 de diciembre

Ojalá CR7 abra más fechas en México como Shakira, porque Fanki nos falló otra vez. Luego de reprogramar la preventa de boletos para el México vs Portugal para este 11 de diciembre, nuevamente se presentaron fallas en su plataforma que no permitían comprar a todo mundo, y en un abrir y cerrar de ojos, ¡los boletos se agotaron!

Boletos agotados para el México vs Portugal
Fanki falla de nuevo en preventa de boletos para el México vs Portugal

Y es que aunque hubo banda que presumió que logró comprar boletos, no aplicó para todo mundo. Y no hablamos de no alcanzar lugar; hubo gente que estuvo en la fila virtual, llegó su turno, y el sitio presentó una pantalla llena de líneas grises donde ya no se podía hacer nada.

Acá en Sopitas.com así nos pasó, no nos lo contaron. En otros casos, de pronto la fila desapareció y el sitio mandó un mensaje de “Ya casi estamos listos” como si la preventa no hubiera comenzado. Pero de un momento a otro, apareció el mensaje de que los boletos estaban agotados.

“La preventa para este evento está agotada, no se permitirá el acceso a más personas”, señaló Fanki.

La afición no puede creer que los boletos se hayan agotado y acusan fraude

Naturalmente a mucha afición le pareció muy raro cómo pasamos del “Ya casi estamos listos” a “Boletos agotados”. Sobre todo por quienes (de nuevo) hicimos fila, y al llegar nuestro turno, la plataforma falló y no dejaba comprar.

También hay sospechas de que algunas personas que dijeron tener boletos son bots, por mensajes como “Gracias Fanki, todo muy bien, cero fallas”, cuando la realidad era otra.

¿Cuándo es la venta general de boletos para el México vs Portugal?

La preventa Banorte quedó para este 11 y 12 de diciembre, pero como ya se agotaron, hay que esperar a ver si alcanzamos algún boleto en la venta general, que comienza el sábado 13 de diciembre.

“Estimadísima afición de la Selección Mexicana: ¡La Preventa Banorte se agotó! Gracias por demostrar, una vez más, que su pasión no tiene límites”, escribieron los de Fanki en sus redes sociales.

En fin, nos cuentas si logras conseguir boletos en la venta general para ver a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca, ¿va?

