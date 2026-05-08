Lo que necesitas saber: El principal candidato de Messi para quitarle el título a Argentina es Francia, pero también incluye a CR7 y compañía

Lionel Messi habló acerca del Mundial 2026 y hasta se animó a dar a sus favoritos para ganar la Copa del Mundo. Obvio Argentina está en la lista y la verdad es que no se comprometió demasiado.

Entre sus favoritas están las selecciones que cualquier aficionado o aficionada promedio darían así de primera, pero destaca que mencionó a Portugal por eso de su eterna comparación con Cristiano Ronaldo.

Foto: MexSport

¿Quién gana el Mundial 2026 según Messi?

Para empezar, Leo dejó claro que Argentina va de nuevo por la Copa del Mundo:

“Cuando el grupo está junto, quedó demostrado que siempre compite y hace todo para intentar el objetivo”, dijo en una conversación para el canal Lo del Pollo en Youtube.

Pero al hablar de las selecciones que pueden ser un obstáculo para ganar el Mundial 2026, lo primero que le vino a la mente fue Francia: “Está muy bien otra vez, tiene muchos jugadores de gran nivel”.

Francia en el Mundial 2026 / Foto: @equipedefrance (vía X)

Más candidatos a ser campeones para Leo Messi

Y no se quedó ahí. Entre su lista de selecciones candidatas a levantar la Copa del Mundo en Nueva York, están también España, Brasil, Alemania, Inglaterra y la mencionada Portugal (¿a alguien le sorprende que no incluya a Países Bajos?).

Sobre el conjunto de CR7 y compañía, dijo que son un combinado que tiene experiencia y sangre joven, en una clara referencia a Cristiano Ronaldo, de quien habló por separado:

“Yo estaba en el Barcelona y él en el Real Madrid, y competíamos por todo tanto colectivamente como individualmente, así que la gente siempre nos estaba comparando. Pero nuestra relación siempre fue buena y respetuosa, y todo lo que pasó fue puramente atlético. No había nada personal. Fue una hermosa rivalidad deportiva”.

No olvidar que un cruce entre Argentina y Portugal es muy probable en el Mundial 2026, en octavos o cuartos de final, así que esta declaración habla de un respeto enorme de Messi por una selección que podría eliminarlos.

Messi con Argentina / Foto: MexSport

Neymar debe jugar el Mundial 2026

En la misma entrevista, fue inevitable preguntarle a Messi sobre Neymar: ¿Debe jugar o no el Mundial 2026?

Su respuesta, como él mismo dijo, fue cero objetiva. Para él, Neymar merece ir solamente por ser Neymar:

“No puedo ser objetivo, Neymar es un amigo… Obviamente me encantaría que esté en el Mundial, que le pasen cosas lindas porque se lo merece por la clase de persona que es. En los Mundiales queremos que estén los mejores y Ney, esté como esté, siempre va a ser uno de ellos. Tiene que estar siempre”.

Messi siempre correcto. Siempre amable. Messi siempre siendo Messi.