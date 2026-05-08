Lo que necesitas saber: Todos los equipos ya conocen a sus rivales, pero falta saber cuándo enfrentan a cada uno

¡La NFL cada día está más cerca de volver! Ya tenemos fecha para el lanzamiento del calendario completo de la temporada 2026. Además, también se anunció cuándo se darán a conocer los juegos internacionales, por lo que ese día sabremos contra quién juegan los San Francisco 49ers en México. ¡Chulada!

Foto: NFL (Facebook)

NFL compartirá el calendario de la temporada 2026 el 14 de mayo

Tal como acabas de leer en ese subtítulo: El calendario de la temporada 2026 de la NFL se dará a conocer el próximo jueves 14 de mayo. Así lo informó la liga, indicando que el anuncio será por ahí de las 18:00 horas (tiempo de CDMX).

Se trata de un día especial para cualquier amante del emparrillado. Si bien ya la afición conoce a los rivales de su equipo, saber en qué orden y cuándo los enfrentan es muy importante.

¿Por qué ya conocen a los rivales de su equipo? Porque la NFL arma el calendario mediante una fórmula que repite año con año, de manera que cada equipo tiene asignados a sus rivales dependiendo de la rotación de divisiones y la posición en que quedaron en su división el año pasado (aquí te explicamos a detalle cómo se arma el calendario de la NFL cada temporada).

Foto: NFL (Facebook)

Juego de NFL en México y todos los partidos internacionales se sabrán un día antes

Claro, el día que compartan el calendario completo se sabrán todos los partidos y ahí podríamos conocer los juegos internacionales de la temporada 2026.

Pero la NFL conoce a su afición y sabe que esos juegos son especiales, por lo que queremos enterarnos de ellos primero. Y así será.

El calendario de juegos internacionales se revelará un día antes, el miércoles 13 de mayo. Ese día sabremos finalmente quién juega contra San Francisco en el Estadio Banorte, cuándo y a qué hora.

Juego de NFL en México / Foto: David Leah, MexSport

Bendita sea la NFL, que aunque pasan meses sin juegos, con el draft y la revelación del calendario nos mantiene bien atentos y entretenidos.