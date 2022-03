¿Demasiado tarde? FIFA investigará el escándalo de los láseres en el Senegal vs Egipto

El partido entre Senegal y Egipto no sólo marcó la eliminación de Egipto y Mohamed Salah para el Mundial de Qatar 2022, sino que levantó controversia en todo el mundo debido a las decenas de láseres en todo el estadio apuntando a cada uno de los jugadores egipcios durante el partido y particularmente en la tanda de penales.

El partido no sólo se jugó a pesar de esta situación, sino que el cuerpo arbitral no hizo ningún intento por suspender el partido para que se dejara de apuntar a los jugadores egipcios con láser.

Tampoco los jugadores egipcios se quejaron en algún momento sobre esta situación, sin embargo, la transmisión en televisión mostró a varios aficionados con láser apuntando hacia la cancha, por lo que la FIFA aseguró que tomará cartas en el asunto, de acuerdo con los reportes oficiales.

I mean, just look at this. Salah sails his penalty over… and surely anybody would, given the lasers.

Mane scores, Senegal wins the shootout, Egypt out of the World Cup pic.twitter.com/tgHmCmW8uu

— Henry Bushnell (@HenryBushnell) March 29, 2022