Lo que necesitas saber: A la Selección de Irán le tocó jugar sus tres partidos de Fase de Grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Irán quiere jugar sus partidos del Mundial 2026 en México. Aunque hace poco se dijo que la Selección Iraní planeaba bajarse de la Copa del Mundo, todo parece indicar que lo único que buscan es cambiar de sede, es decir, no quieren jugar en Estados Unidos, pero FIFA no planea hacer cambios en las sedes.

Además de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, Donald Trump le ‘advirtió’ al equipo que por ‘su seguridad y su vida’ no asistieran al Mundial.

Fotografía @MexicoCity26 vía X

¿Irán podría jugar en México?

A Irán le tocó jugar sus tres partidos de Fase de Grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, sin embargo, los problemas políticos entre ambos países han despertado controversia sobre si Estados Unidos podrá garantizar la seguridad de los jugadores y fans de Irán después de las amenazas de Donald Trump.

Por lo tanto, la Federación Iraní de Futbol anda negociando la posibilidad de mudar sus partidos de locales a México, en cualquiera de las tres sedes: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Partidos de Irán en el Mundial 2026

Partido Fecha Sede Irán vs Nueva Zelanda 15 de junio del 2026

19:00 hrs SoFi Stadium

California, Estados Unidos Bélgica vs Irán 21 de junio del 2026

13:00 hrs SoFi Stadium

California, Estados Unidos Egipto vs Irán 26 de junio del 2026

21:00 hrs Lumen Field

Seattle, Estados Unidos

Para cumplir con la petición de Irán, FIFA tendría que reorganizar parte de su calendario y reorganizar las sedes de los tres partidos de Irán.

“Mehdi Taj, Presidente de la Federación Iraní de Fútbol:

‘Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos. Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México‘”.

De acuerdo con Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México, la FIFA podría dar luz verde al cambio de sede de la Selección Iraní y todo lo que eso implica, desde el apoyo logístico hasta el administrativo.

“Estamos interesados ​​en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico ni administrativo necesario. La FIFA puede intervenir de manera que la Selección Nacional Iraní pueda participar en la Copa del Mundo, pero en México“

Fotografía teammellifootball vía IG

La FIFA dice que no cambiará sedes ni calendario a favor de Irán

Oficialmente FIFA pretende mantener el calendario original. Es decir, que Irán juegue en Estados Unidos tal como quedó pactado en el sorteo realizado el 6 de diciembre del 2025.

“La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025“.

Nos queda claro que Irán ya no tiene la intención de abandonar el Mundial 2026, como se había dicho en un principio tras el inicio de los ataques.