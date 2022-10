¿Así o más épico? Si los datos de la computadora que hizo el pronóstico se movieron de manera correcta para hacerla de Mhoni Vidente, tendríamos en Qatar 2022, quizás, el último duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos más grandes futbolistas de los últimos años.

¡Agarrón para, de una vez por todas, definir quién es el más chingón de los dos!

Foto: Getty Images

Con base en estadísticas de jugadores y datos duros de 192 juegos que se disputaron en las rondas clasificatorias para Qatar 2022, la empresa BCA Research lanza un pronóstico que parece de ensueño: la final del Mundial será Argentina contra Portugal.

En el análisis jocosamente titulado “The Most Important Of All Unimportant Forecasts 2nd Edition: 2022 FIFA World Cup” (citado por el sitio fourfourtwo.com), también tomó en cuenta las eliminatorias de los mundiales del 2006, 2010, 2014 y 2018… bueno, hasta los datos que maneja el EA Sport FIFA para determinar el “poder” de los futbolistas.

Foto: Getty Images

Y sí, hasta se pronostica al campeón

De acuerdo con BCA Research, Argentina se las verá difícil para llegar a la final del Mundial, pero llegará. Y la decisión del campeón ante Portugal no será menos problemática. De hecho, casi echando humo, la supercomputadora indica que la final se decidirá hasta los penaltis. Y, ahí, la suerte le sonreirá a Messi y compañía.

“¿Estamos confiados de que ese será el ganador? Aunque estamos satisfechos (…) la final será, esencialmente, un volado”, comentó uno de los responsables del estudio.

No es la primera vez que se menciona a Argentina como finalista de Qatar 2022. Analistas deportivos ven con muchas oportunidades a los liderados por Messi… sin embargo, pocos han apostado por Portugal, ya que, con todo y que cuenta con Cristiano Ronaldo, éste no pasa por su mejor momento.

No obstante, eso parece que no lo tomó en cuenta la supercomputadora: lo que sí consideró fue que Argentina no pierde un juego desde julio del 2019, además de que se acaba se coronó campeón en la más reciente Copa América.

Aunque se tomó en cuenta el hecho de que Portugal nunca ha conquistado un Mundial, mientras que Argentina ya lo hizo en tres ocasiones, eso no fue completamente determinante, ya que tanto CR7 como Messi nunca han logrado la gloria máxima del futbol… La Pulga ya casi y eso sí cuenta.