Formato y fechas: Así será la primera edición de la Copa Oro Femenil

¡Por fin! Concacaf continúa con el impulso del papel de la mujer en el futbol y anunció la primera edición de la Copa Oro Femenil. Hasta ahora, las selecciones de la zona están acostumbradas a disputar solo los torneos clasificatorios a Juegos Olímpicos o Copa del Mundo, así como partidos amistosos.

Afortunadamente, la historia cambia y evoluciona a favor del crecimiento. El organismo anunció la creación de la competencia y, a pesar de que todavía faltan algunos años para ver resultados en la cancha, ya conocemos el formato inicial.

La edición inaugural de la Copa Oro Femenil quedó programada para el verano de 2024, con fechas por definir. El torneo contará con la participación de 12 selecciones nacionales, de las cuales 8 serán del área de Concacaf y las 4 restantes serán invitadas de otras confederaciones.

Las 8 locales clasificarán bajo el siguiente formato:

La competencia arrancará bajo una Fase de Grupos en la que habrá 3 sectores de 4 equipos cada uno. A las instancias finales avanzarán los primeros y segundos lugares de cada grupo, así como los dos mejores terceros lugares. Las siguientes rondas serán cuartos de final, semifinales y Final.

De acuerdo con la misma Concacaf, la Copa Oro Femenil representará el cierre de un ciclo de 4 años en el que se disputarán 195 partidos oficiales. Es decir, habrá un incremento del 118 por ciento en comparación con el ciclo actual.

The Inaugural Concacaf W Gold Cup will take place summer of 2024 featuring 12 nations 🏆 🤩

Details: https://t.co/7rW3PiUUBJ#WeBelong pic.twitter.com/xOP6h6NYQQ

— Concacaf (@Concacaf) August 19, 2021