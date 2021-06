¡Final cardiaco! Checo Pérez se subió al podio del Gran Premio de Francia

¡Lo hizo de nuevo! El mexicano Checo Pérez mantiene su buena inercia en la Fórmula 1 y consiguió su segundo podio con Red Bull en el Gran Premio de Francia. Terminó en tercer lugar, para hacer el 1-3 con Max Verstappen.

Luego de la emocionante victoria en Azerbaiyán, las expectativas sobre el piloto tapatío incrementaron. Y si bien es cierto que la calificación ha sido una de sus cuentas pendientes, este fin de semana mejoró y arrancó la carrera en cuarto lugar.

La batalla de puntos está más viva que nunca, ya sea de forma individual o en el campeonato de constructores. Verstappen se mantiene líder con 131, Hamilton subió a 119 y Sergio Pérez incrementó su cuota a 84; por equipos, Red Bull tiene 214 y Mercedes 178.

VAMOS CHECOOO!!!!!! @SChecoPerez brings it home in P3 for our first double podium of 2021 👏👏 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/joGzgby35Z

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) June 20, 2021