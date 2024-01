Lo que necesitas saber: El mejor resultado de Nyck de Vries en México es un sexto lugar.

Nyck de Vries hará su regresó a las pistas en México con la Fórmula E después de sus diez carreras en la Fórmula 1 de la temporada 2023 con AlphaTauri y hasta su regreso a las aulas como estudiante en Harvard se siente emocionado por ‘volver a casa’ no se ve en el podio este fin de semana.

De hecho, el neerlandés nunca ha subido al podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ni siquiera en el 2021 cuando fue campeón de la categoría eléctrica y seguramente en el 2024 tampoco lo veremos entre los tres primeros.

Nyck de Vries en Fórmula E

“Estoy feliz de volver a casa”: Nyck de Vries

Nyck de Vries no logró terminar la temporada 2023 con AlphaTauri, después de diez carreras con el equipo fue despedido y su lugar fue ocupado por Daniel Ricciardo, pero no todo está perdido ya que el neerlandés volverá a correr en la Fórmula E en el 2024 para Mahindra, una categoría que conoce de maravilla y nos contó Desde el Paddock lo feliz que se siente.

“Me siento genial, es como volver a casa. Recibí una bienvenida muy cálida del resto de la comunidad (de la Fórmula E), tuve poco tiempo fuera de forma” Nyck de Vries para Desde el Paddock

Eso sí, una de las ventajas de Nyck para está segunda etapa en la Fórmula E, es que no perdió tanto tiempo fuera de competencia, fue aproximadamente medio año, digamos que el mismo periodo en el que sus compañeros terminaron la temporada 2023.

No habrá victoria de Nyck en México

En el Autódromo Hermanos Rodríguez no le suele ir nada bien a Nyck de Vries, acumula un abandono y su mejor resultado fue un sexto lugar, muuuy lejos del podio y es que no podemos olvidar que el circuito en México no es fácil, el nivel de altura de la CDMX influye directamente en el rendimiento de los coches.

“Es muy poco realista (una victoria), si nos fijamos en los resultados del año pasado creo que tenemos que gestionar nuestras expectativas externas e internas. Obviamente trataremos de mejorar, pero tenemos que hacerlo paso a paso“ Nyck de Vries, piloto de Mahindra

Por ahora, el primer reto de Nyck será dejar atrás todo ese complicado paso con AlphaTauri y concentrarse en su nueva etapa con Mahindra y en la Fórmula E, probablemente su corta experiencia en el ‘Gran Circo’ pueda ayudarle a obtener mejores resultados en la Fórmula E.

