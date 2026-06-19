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México ha enfrentado a Corea del Sur en tres Mundiales

¡Ay, güeros, se puso la piel chinita otra vez con el himno de México en el segundo partido del Tri en el Mundial! Si la versión que se cantó en el Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México nos hizo emocionarnos, el que se cantó en el estadio de las Chivas, en Guadalajara, no le pide nada, y si no pregúntenle a Edson Álvarez, quien estuvo a nada de soltar las lágrimas.

Edson Álvarez en el himno
Edson Álvarez en el himno

México disputa su segundo partido de la fase de grupos contra Corea del Sur, que ya jugó en Guadalajara frente a Chequia y aunque fueron muy bien arropados por la afición tapatía, esta vez sí quedó claro que les toca ser visitantes, ya que el himno de México se escuchó machín. 

Así se escuchó el himno de México en Guadalajara, contra Corea del Sur

En el juego inaugural del Mundial, en el Estadio Azteca, el himno de México fue interpretado a capella por Alejandro Fernández y se escuchó grandioso, sin embargo para esta ocasión se entonó el himno de México con pista y la neta desde que se escucha el intro ya se nos había puesto la piel chinita. 

Jugadores como Edson Álvarez, quien juega su primer partido como titular en este Mundial, se mostró bastante emocionado con esta interpretación que ya se une a las versiones que escuchamos en Rusia 2018, contra Alemania, y obviamente en frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. 

La Selección Mexicana necesita un triunfo o al menos un empate para calificar a los dieciseisavos de final, aunque su última carta se la juega el 24 de junio, frente a Chequia en el Estadio Azteca.

Inauguración del Mundial 2026
Inauguración del Mundial 2026 / Mexsport

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