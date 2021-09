Fuga de talento en la Serie A: ¿por qué los grandes jugadores deciden irse de Italia?

En los años 80, Italia era una superpotencia a nivel de liga y de equipos. Los mejores jugadores estaban en la Serie A: Maradona, Van Basten, Gullit, Platini y algunos otros de los mejores futbolistas eran el plato principal del futbol italiano, que también satisfacía a los amantes de las tácticas.

Las cosas no cambiaron para la década de los 90. Los grandes jugadores preferían ir a Italia. Incluso jugadores jóvenes que la rompieron en otros equipos de otras ligas pasaron primero por la Serie A en Italia como Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Hernán Crespo, la ‘Brujita’ Verón, Zidane, aunque ninguno tan mediático como Ronaldo.

Fue a partir de la entrada del Siglo XXI cuando la Serie A comenzó a perder fuerza y resultó menos atractiva para las grandes estrellas y sus principales equipos se vieron envueltos en escándalos de corrupción y amaño de partidos, entre ellos Milán y Juventus, que cayó a la Serie B.

Si bien en los últimos años el futbol italiano amagó con volver a los grandes escenarios, con las inversiones y monopolio de la Juventus, los intentos del Napoli, el resurgimiento del Milán y los millones del Inter, la Serie A volvió a perder el brillo con la salida de sus protagonistas sólo semanas después de que la Selección de Italia ganara la Eurocopa.

¿Quiénes dejaron la Serie A?

Romelu Lukaku dejó al Inter de Milán para ir al Chelsea; Cristiano Ronaldo partió al Manchester United, mientras que Hakimi y Donnarumma al PSG, Rodrigo De Paul tomó un avi´pn con dirección a España con el Atleti, sólo por mencionar algunos.

La Serie A vuelve a sufrir una fuga de talento extranjero y algunos nacionales, de modo que las estrellas vuelven a ser los italianos. La salida de estos jugadores estrellas puede abrir la puerta a que jugadores jóvenes italianos para ganar relevancia para sus equipos, aunque hace tiempo que el futbol italiano perdió peso en el escenario europeo.

Las cinco salidas que afectan a la Serie A

Jugador: Valor de mercado (nuevo club)

1. Cristiano Ronaldo: 45 millones de euros (Manchester United)

2. Romelu Lukaku: 100 millones de euros (Chelsea)

3. Gianluiggi Donnarumma: 65 millones de euros (PSG)

4. Achraf Hakimi: 60 millones de euros (PSG)

5. Rodrigo De Paul: 40 millones de euros (Atlético de Madrid)

Las jóvenes promesas, al rescate

Actualmente, la lista de los 10 más caros de la Serie A, tras la salida de las figuras, nos dice que los jóvenes están tomando por asalto los primeros puestos. Aquí te dejamos el listado con información de Transfermrkt.

1. Lautaro Acosta | Inter | 80 millones de euros | 24 años

2. Matthias de Ligt | Juventus | 75 millones de euros | 22 años

3. Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 70 millones de euros | 26 años

4. Federico Chiesa | Juventus | 70 millones de euros | 23 años

5. Nicolo Barella | Inter | 65 millones de euros | 24 años

6. Alessandro Bastoni | Inter | 60 millones de euros | 22 años

7. Milan Skriniar | Inter | 60 millones de euros | 26 años

8.Frankie Kessie | Milan | 55 millones de euros | 24 años

9. Paulo Dybala | Juventus | 50 millones de euros | 27 años

10. Victor Oshimen | Napoli | 50 millones de euros | 22 años

¿Puede afectar esta crisis a la Selección de Italia?

En la crisis de la primera década del Siglo XXI, la Selección de Italia fue la más afectada. Después de ganar el Mundial en 2006 con una generación de jugadores veteranos, sufrió uno de los mayores fracasos, no sólo en una, sino en las tres Copas del Mundo siguientes; en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 no pudo superar la fase de grupos. A Rusia 2018 -para el olvido- no tuvo argumentos para calificar.

Si bien la Azurra llegó a la Final de la Eurocopa del 2012, no pudo sostenerse en el escenario mundial y fue entonces cuando la Juventus comenzaba a formar el monopolio que llevó a ganar el Scudetto en casi 10 ocasiones consecutivas.

Sus inversiones obligaron a Milán, Inter y Napoli a formar nuevos proyectos para terminar con el dominio bianconero y así se formaron las generaciones de Insigne e Immobile, además de encontrar en Atalanta otro rival incómodo para la Juventus.

Milán apostó por la cantera y así surgió Giangluigi Donnarumma y la generación que llevó a Italia al título de la Eurocopa 2021, casi 10 años después de la derrota contra España en 2012. La fuga de talento de la Serie A llega a sólo un año de arrancar el Mundial de Qatar 2022.