Los ganadores y perdedores del mercado de fichajes invernal en el futbol de Europa

Todo un mes de mercado de fichajes invernal para el futbol en Europa y muchos clubes salieron bastante beneficiados después de sumar algunos jugadores a sus plantillas y otros, simplemente se quedaron con las manos vacías.

Históricamente hablando, esta ventana de fichajes invernal en Europa no se caracteriza por ver fichajes tan grandes de ciertos jugadores, aunque ha habido (y hay) algunos casos de equipos que rompen el mercado a mitad de temporada para reforzar las plantillas.

Como ya mencionamos, hay equipos que les urgía renovar sus plantillas y hacer un cambio radical para tratar de rescatar lo que resta de temporada o evitar ridículos (hasta descensos). Pero hay otros clubes que, en el tema de fichajes invernales, mejor ni hablamos porque no aparecieron.

Y no aparecieron porque les faltara dinero, sino porque no encontraron a los elementos necesarios para reforzar sus equipos o están juntando dinero para que cuando llegue el mercado de traspasos de verano, echar la casa por la ventana.

Los ganadores y perdedores del mercado de fichajes invernal en Europa

Ganadores

Everton

Cambió de entrenador en las últimas horas del mercado de fichajes invernal en Europa y sumó a Frank Lampard, ahí está la primera victoria para el Everton. Dentro del campo tiene a nuevas incorporaciones como Donny Van de Beek a préstamo, un jugador de primer nivel con el que esperan recuperar el talento del mediocampista.

Está por confirmarse el traspaso de Dele Alli desde el Tottenham, una renovación total del Everton en mediocampo y se ponen como serios contendientes a puestos europeos. Y si eso fuera poco, Anwar El Ghazi para recambio en ataque, además de Vitaliy Mykolenko y Nathan Patterson para los laterales.

Juventus

La salida de Cristiano Ronaldo dejó un hueco que nadie ha podido llenar y tiene a la Juve en una crisis futbolística de consideración, pero en el mercado de fichajes invernal apostaron por uno de los jugadores con más futuro en Europa para la delantera.

Dusan Vlahovic tiene 21 años y es uno de los delanteros más efectivos del mercado. Llegó a la Juventus por 75 millones de euros y promete hacer muchos goles. Pero no sólo llegó el serbio, también Denis Zakaria, un mediocampista defensivo para suplir las bajas de Rodrigo Bentacur y Kulusevski.

Barcelona, el posible gran ganador del mercado de fichajes invernal de Europa

Si alguien necesitaba recomponer el camino era el Barcelona y en este mercado de fichajes se pusieron el mono de trabajo en la directiva para hacer que llegaran los refuerzos y llegaron en zonas puntuales que necesitaba Xavi Hernández.

Dani Alves no es el mismo de antes, pero ayudará mucho a la lateral derecha para que no sea un punto flaco en el equipo. Ferran Torres y Adama Traoré también se incorporaron al equipo en ofensiva, algo que necesitaba el Barcelona para variarle a la ofensiva.

Christian Eriksen

Con el Inter no podía continuar su carrera profesional y anduvo entrenando en varios equipos tras su problema cardíaco en la Euro 2020. Es uno de los ganadores del mercado de fichajes invernal en Europa porque regresará a las canchas con el Brentford.

Newcastle

Después de que se convirtieran en el equipo más millonario, los fichajes llegaron, aunque con más mesura que otra cosa, pero con buenos fichajes por lo menos para salir de la zona de descenso en la que se encuentran en la Premier League.

Matt Targett fue uno de los primeros fichajes en llegar para la lateral izquierda del equipo y para la banda derecha el primer flamante fichaje en Keiran Trippier. El delantero Chris Wood fue el siguiente en ser fichado y finalmente el mediocampista Bruno Guimaraes por 42 millones.

Los perdedores del mercado de fichajes invernal en Europa

JJ Macías

El delantero mexicano probó suerte en España con el Getafe, pero desafortunadamente no le fue bien. En el club español vio pocos minutos y la confianza del DT desapareció hasta que terminó de desvincularse y finalizar la cesión para regresar a Chivas.

Tottenham Hotspur

Una nueva renovación viene para Antonio Conte y los Spurs, pues tuvieron algunas bajas para encarar la segunda parte de la temporada y sólo dos altas en este mercado de fichajes invernal en Europa. Parece que las cosas no fueron como esperaban.

Se desprendieron de Tanguy Ndombele, Bryan Gil, Dele Alli y Lo Celso, elementos que habían estado considerados como titulares por momentos con el equipo. De las altas, Rodrigo Bentacur y Dejan Kulusevski provenientes de la Juventus.

Arsenal

Sin Aubameyang por indisciplina y por su posible cesión al Barcelona, pero se quedaron como el perro de las dos tortas y sin fichajes en este mercado invernal en Europa. Buscaban un 9 de área y se quedaron con Alexandre Lacazette, aunque intentaron por Dusan Vlahovic, Isak de la Real Sociedad y Jonathan David del Lille.

PSG

Aún se desconoce su Ousmane Dembélé será su fichaje, pero no sólo no sumaron a jugadores para el equipo y para ser sinceros no lo necesitan, pero no cerraron la renovación de Kylian Mbappé, así que, todo parece indicar que el francés se irá gratis a otro equipo en verano. ¿Real Madrid?

Manchester United

No esperaban fichar tantos jugadores en esta ventada de fichajes invernal en Europa, pero un par de refuerzos no les hubieran caído mal. Hay dudas sobre la continuidad de Cristiano Ronaldo, perdieron a Donny van de Beek y a Mason Greenwood por cuestiones con la ley.