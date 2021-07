Gareth Southgate, el DT que se acerca al título de la Eurocopa dándole importancia de la salud mental

¿Cuál es el impacto de un penal fallado, de un error en el último minuto del partido? Gareth Southgate, director técnico de la Selección de Inglaterra, está a 90 minutos de coronarse campeón de la Eurocopa 2020, pero su camino a la gloria no fue tan sencillo.

Ex futbolista y, sobre todo, ex seleccionado nacional, conoce a la perfección las altas y bajas que implica estar en el terreno de juego. En la Eurocopa de 1996, falló el penal que provocó la eliminación de los ingleses ante Alemania en semifinales.

La revancha era una cuenta pendiente de Southgate y sus ahora dirigidos. Sin embargo, antes de que todo esto sucediera, él mismo enfrentó la adversidad y la superó para encontrar una fórmula ganadora, que no estaría completa sin considerar la salud mental de cada jugador.

¿Quién es Gareth Southgate?

Antes de consolidarse como director técnico, Gareth Southgate se formó como jugador en el Crystal Palace, pasó por el Aston Villa y el Middlesbrough, club que lo vio retirarse en 2006. En 13 temporadas en la Premier League, disputó 426 partidos y anotó 17 goles.

En ocasiones como defensa y otras como mediocampista, formó parte de la Selección de Inglaterra durante 9 años. Defendió la camiseta de su país en 57 partidos en los Mundiales de 1998 y 2002, al igual que en las Eurocopas de 1996 y 2000.

No obstante, cualquier otro episodio positivo fue eclipsado por el penal de aquella semifinal que marcó la historia de todo un país. Deportivamente hablando, claro.

La importancia de la salud mental en la Selección de Inglaterra

Gareth Southgate comenzó su etapa con el combinado inglés en 2016, como director técnico interino y después de 4 partidos se adjudicó el cargo de forma permanente. En octubre de 2017 clasificó al Mundial de Rusia 2018, torneo en el que Inglaterra cayó en semifinales, a manos de Croacia.

Durante todo este proceso, la psicóloga Pippa Grange trabajó con el equipo para mejorar el aspecto mental en lo personal y también en lo colectivo. Ahora el encargado de llevar estos temas es el psicólogo Ian Mitchell, pero los objetivos son los mismos.

“Hablamos con los futbolistas sobre escribir sus propias historias. Esta noche demostraron que pueden crear su propia historia“, declaró Southgate cuando Inglaterra eliminó a Colombia en los octavos de final de Rusia. Y durante la Eurocopa 2020, su discurso es muy similar.

Los futbolistas son testigos de todo esto y los principales beneficiados. Raheem Sterling medita cada noche, Declan Rice borró la aplicación de Twitter para no leer los mensajes de sus detractores; y estos son solo un par de ejemplos en un plantel mucho más grande. En pocas palabras, Gareth Southgate es un DT que se ocupa de cada detalle para apoyar a los suyos.

“Los jugadores deben entender que no necesitan sentir esa carga. Pueden jugar con una perspectiva nueva. No puedo cambiar el hecho de que los chicos que jugaban conmigo en 1996 no pudieron disputar la Final, y siempre tendré que vivir con eso. Pero este grupo tiene la oportunidad de dar a una nueva generación un montón de recuerdos felices“, declaró en los partidos previos al encuentro definitivo del torneo continental.