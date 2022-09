Gerardo Martino no tuvo su mejor noche con la Selección Mexicana luego de la dolorosa derrota ante Colombia. El DT del Tri sufrió una agresión de parte de la afición y luego vinieron más críticas por sus palabras en la conferencia de prensa post partido.

Y es que el ‘Tata’ dio mucho de qué hablar luego de intentar explicar lo sucedido en uno de los últimos partidos amistosos de México antes de debutar en Qatar 2022. Aseguró que no evade su responsabilidad, pero sí dejó entrever que no todo debe recaer sobre sus hombros.

El análisis del ‘Tata’ Martino tras la derrota contra Colombia

Para el ‘Tata’ Martino hay muchas otras cosas para mejorar antes de pensar en que la Selección Mexicana de ese esperado salto de calidad en un Mundial. Habló sobre los directivos, la venta de jugadores a Europa y hasta pidió un poco de ayuda a quien quiera aportar algo.

“No evadiré la responsabilidad que me toca. No voy a hacer un análisis de lo que pienso, pero a lo mejor lo que digo es un punto de partida para que busquemos propuestas. Lanzo una invitación para que busquemos propuestas, pero desde todos lados. México tiene una particularidad, tiene inversión y dinero, ¿Cómo hacemos para tener una selección mejor?“, señaló en la conferencia de prensa según palabras retomadas por ESTO.

“¿Por qué los jugadores no se van afuera? No se van porque no los dejan, porque son exorbitantes las cifras que piden por ellos, cómo hay un jugador que vale 10 millones de dólares y no tiene mercado europeo, ¿hay un mercado paralelo o qué pasa? Hay muchas cosas desde el presidente, es un tema de conversación desde hace tiempo, se busca mejoría del otro lado, no es el debate que necesita México para mejorar”

¿AMLO, eres tú? Los errores del Tri vienen de muchos años atrás, dice

El timonel de la Selección Mexicana expresó que las decisiones para armar el equipo vienen de muchos lados a propósito de las críticas por su convocatorias. De nuevo, se ganó opiniones de toda clase por decir eso y por comentar también que los errores del Tri vienen de muchos años atrás, no sólo desde su gestión.

“Conmigo hay un montón de dirigentes que saben que no impongo cosas, no se hace lo que yo quiero. Si me quieren decir con quién tengo que jugar, va a haber problemas (…) los errores tienen que ver con la historia de México. Un lateral ofensivo que termina en un gol en el otro arco y te fuiste en Octavos. Hay infinidad de casos de México que tienen que ver con situaciones de esta naturaleza“ (¿para quién habrá sido la pedrada?)

“Por eso yo digo que tenemos que ser justos en el análisis, nosotros tenemos este problema hoy y lo que tenemos que hacer es solucionarlo de cara a lo que pase en 30 días. Pero cuando se cometían esos errores hace años, estos muchachos no jugaban y los errores se cometían igual”.

Así el análisis del ‘Tata’ Martino luego de que Colombia venció 3-2 a la Selección Mexicana con una voltereta en el segundo tiempo. ¿Qué nos espera para Qatar 2022?