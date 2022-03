4 puntos para entender la denuncia de Gio Queiroz al Barcelona por conductas abusivas

Las denuncias por acoso, abuso o maltrato son comunes en el futbol femenil. Desde entrenadores, directivos y otros personajes se aprovechan de sus puestos para pasar por encima de las futbolistas y poco a poco son más las que alzan la voz en busca de justicia. La brasileña Gio Queiroz hizo lo propio por su experiencia en el Barcelona y te explicamos de qué van sus acusaciones.

¿Quién es Gio Queiroz y de qué va su denuncia contra el Barcelona Femenil?

Originaria de Sao Paulo, Brasil, Gio Queiroz vive en España desde 2014 y comenzó a buscar un lugar en la Primera Iberdrola con el Atlético de Madrid. Seis años después cambió de aires y se incorporó al Barcelona, aunque el primer objetivo era llevar su proceso con el equipo B, sobre todo por su edad.

En la temporada 20-21 disputó 13 partidos en los que anotó 7 goles y su denuncia comienza precisamente con su llegada al equipo blaugrana.

“Llegué al club en julio de 2020, con tan solo 17 años. Fui muy bien recibida por las jugadoras y por el cuerpo técnico. Mi motivación era máxima y llegué con muchas ganas de aprender y crecer. Creía que con esfuerzo, trabajo y dedicación iba a evolucionar y tener mis oportunidades“, redactó Gio Queiroz en su comunicado.

La negativa del club para viajar con la Selección de Brasil

El tema de abuso y acoso que argumenta Gio Queiroz, comenzó apenas siete meses después de su contratación. La atacante explica que se le pusieron trabas para jugar con su selección y que los argumentos se sustentaban a través de otros trabajadores del Barcelona.

“Primero recibí indicaciones de que jugar con la selección brasileña no sería lo mejor para mi futuro dentro del club. A pesar del desagradable y persistente acoso, no le di mucha importancia y atención al acoso. En febrero de 2021 fui sometida a un confinamiento ilegal por parte de la jefe de servicios médicos del club. Ella afirmó que sería un contacto estrecho de un caso positivo de COVID. Me encerraron ilegalmente y no pude salir de casa“, agregó.

Al terminar con la cuarentena, Gio Queiroz tuvo luz verde desde la FIFA para incorporarse a su conjunto nacional en Estados Unidos. Pero la cosa se puro peor a su regreso, ya que le esperaban acusaciones por indisciplina. Ahí se dijo que no cumplió con el aislamiento y que viajó sin permiso, por lo que el director del Barcelona insistió en imponer sanciones.

Salida del club y actualidad con el Levante

En este momento, Gio Queiroz forma parte del Levante pero sigue teniendo relación con el Barcelona. Su salida se dio en agosto de 2021 en calidad de préstamo, después de haber disputado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con Brasil. Aunque no se habla de ello en la denuncia, varios medios reportan que esta se presentó ante la FIFA precisamente desde mediados de 2021.

¿Qué dijo la FIFA sobre el caso de Gio Queiroz?

La denuncia de Gio Queiroz le dio la vuelta al mundo rápidamente y aunque no hay postura oficial de la FIFA, Mundo Deportivo publicó que conoce la versión del órgano rector del futbol mundial. De acuerdo con sus fuentes, la investigación arrojó que no hubo tales acciones contra la jugadora.

“La futbolista denunció al club ante la FIFA tras los hechos ocurridos hace un año y el organismo internacional estimó que no se había cometido ninguna irregularidad en su contra. Acto seguido, tras llevarlo a la Compliance del FC Barcelona, esta lo analizó y tampoco vio nada punible e irregular por parte de la actitud del club con la jugadora“, redacta Ángel Pérez.