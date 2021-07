¡Gana, gusta y golea! Las anotaciones con las que México venció a Francia en debut de Tokio 2020

¡Mejor imposible! Y no nos referimos a la película de Jack Nicholson, sino a la victoria de la Selección Mexicana sobre Francia, con todo y los galós que juegan en la Liga MX -Gignac y Thauvin-. Alexis Vega, Sebastián Córdova, Antuna y Aguirre fueron los encargados de los goles.

Un primer tiempo que la Selección Mexicana dominó en mediocampo y en posesión de balón, pero que no supo descifrar la defensa francesa, que hasta ese momento no se había equivocado. Francia, a pesar del dominio mexicano, logró llegar a la meta de Ochoa con algunas aproximaciones que no pasaron a mayores.

Para el segundo tiempo, un gol de vestidor cambió la cara a la Selección Mexicana y funcionó como envión anímico para el vendaval de oportunidades que le surgirían a raíz de la anotación del atacante de Chivas, Alexis Vega, tras una jugada exquisita de Diego Lainez.

Ya con una defensa titubeante, la Selección Mexicana aprovechó un par de desatenciones en la misma jugada, al minuto 55, para poner el 2-0 a favor. México se complicó la vida gracias a un penal que convirtieron los franceses, pero supo reponerse y encontrar la llave a la victoria.

Los de Jaime Lozano sumaron sus primeros 3 puntos en el grupo A de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ya espera el próximo domingo 25 de julio al anfitrión de la justa para escalar un peldaño en la escalera por una medalla olímpica.

Los goles del partido entre México y Francia en Tokio 2020

Segundo tiempo

Después de los primeros 45 minutos, la Selección Mexicana encontró el oro al final del arcoíris, pues en una jugada de Lainez que arrancó en el mediocampo, condujo el balón hasta la parte derecha del área grande, fue jalando marca para meter el centro.

Con algunos defensores yendo hacía la dirección en que iba Lainez, dejaron desprotegida la zona de remate, que Alexis Vega aprovechó tras el centro de Diego -y no Maradona aunque se parecen mucho- y conectar un cabezazo cruzado para vencer a Paul Bernardoni.

La Selección Mexicana se volcó al ataque, la mínima diferencia era poca y la presión que ejerció en la salida rindió frutos. La defensa de Francia se desconcentró y perdió un balón en la parte de atrás de su campo, que Charly Rodríguez tomó para mandar un pase a Sebastián Córdova.

Toda la defensa francesa se quedó inmóvil esperando un fuera de lugar que no llegó, Córdova aprovecho que el balón le quedó a su pierna zurda, con todo el tiempo del mundo y sin presión, dejó entrar el balón para conectarlo y marcar el 2-0 parcial.

Todo era risas y felicidad, hasta que llegó el quita risas, pues en una descolgada francesa, César Montes llegó tarde en una barrida y cometió el penal que, Gignac no desaprovecharía para acortar distancias.

¡GOOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOOOOL DE FRANCIA!⚽️ Aunque Ochoa se quedó a nada de atajar, el disparo de @10APG era muy potente y rompe la red Tricolor 🇲🇽2⃣-1⃣🇫🇷#VamosConTokyo

📲EN VIVO: https://t.co/UtpQtybiJJ pic.twitter.com/NWGTZVy6FN — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 22, 2021

Jaime Lozano hizo cambios y le funcionaron muy bien, Uriel Antuna, uno de los jugadores que entró a refrescar el ataque de la Selección Mexicana fue el encargado del 3-1. En una jugada a lo Arjen Robben, se fue quitando rivales dentro del área y sacó un disparo cruzado que se fue al fondo de la red.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOLAAAZOOO DE @miseleccionmx!⚽️ Antuna parece liquidar el partido con este disparo que perfora la red de Francia 🇲🇽3⃣-1⃣🇫🇷#VamosConTokyo

📲EN VIVO: https://t.co/UtpQtybiJJ pic.twitter.com/76Q3yPLiJd — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 22, 2021

Ya en el ocaso del partido, Eduardo Aguirre, quien también entró de cambio, encontró los espacios y fue arrastrando el balón cerca de la línea de meta de la banda derecha hasta que vio el espacio y no dudó en sacar un disparo que fue el 4-1.