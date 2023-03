¿Eres de quienes ven el beisbol y no entienden nada? No te preocupes, aquí tenemos una guía básica que te ayudará a comprender mejor cómo se juega este hermoso deporte. ¡El Rey de los Deportes! Además, claro está, de entender cómo funciona la MLB, también conocida como las Grandes Ligas.

El beisbol podrá parecer un deporte muy complejo, y sí, puede resultar confuso, pero una vez que entiendes los puntos básicos todo se vuelve sencillo. Aquí vamos a analizarlo detenidamente para que cuando veas un partido de la MLB ya seas todo un experto.

Te explicamos cómo se juega el beisbol y la MLB / Foto: Getty

Los puntos clave para entender el beisbol

¿Cómo se arma un equipo de beisbol?

Cada equipo presenta una alineación de nueve jugadores para un partido, por eso se les conoce como Novena. A la defensiva tenemos a tres jardineros (hombres que se colocan en los puntos más lejanos del terreno), cuatro infielders (ubicados cerca de las bases), el pitcher o lanzador y el catcher (el que se pone detrás del bateador para recibir los envíos del lanzador que el éste no pueda conectar).

A la ofensiva cada equipo designa un orden al bate, es decir, cada jugador debe tener un turno específico para intentar batear y van rotando una y otra vez.

Te explicamos cómo se juega el beisbol y la MLB / Foto: Pixabay

¿Cómo se gana un partido de beisbol?

El beisbol se trata de hacer carreras para ganar el juego. Una carrera se logra cuando un jugador recorre y pisa las 4 bases que están alrededor del campo. Las bases son esos ‘colchones’ que vemos colocados sobre el diamante. Tal cual se les conoce como primera, segunda, tercera base y Home (el punto desde donde se batea).

Los jugadores pueden ir a las bases si logran batear un hit (batazo que mande la pelota al campo y ésta toque el césped sin que ningún rival la atrape), o porque el lanzador tuvo cuatro bolas malas, es decir, lanzó la pelota al bateador fuera de la zona permitida para que intente batear.

En el primer caso la defensiva puede intentar frenar su carrera por las bases o la de algún jugador ya embasado, pero cuando avanza por cuatro bolas, tiene vía libre a la primera base. Y si otro jugador ya estaba en la primera base, puede avanzar con libertad a segunda.

Te explicamos cómo se juega el beisbol y la MLB / Foto: Getty

También tenemos el home run o jonrón, un batazo tan fuerte que saca la pelota del terreno de juego (hasta las gradas detrás de los jardines, no a los costados). Si un bateador consigue esto, es una carrera en automático pues puede recorrer libremente las cuatro bases y llevarse por delante a otros jugadores ya embasados si es el caso.

Un concepto que va ligado con esto es la ‘casa llena’, esto quiere decir que el equipo que está al turno en el bate tiene jugadores en primera, segunda y tercera base. Es decir, con un home run se pueden sumar hasta 4 carreras de golpe: el bateador y tres hombres en base.

¡HOME RUN DE MÉXICO!??

¡HOME RUN DE MÉXICO!??



Urías la manda para la calle y ya lo gana la novena tricolor



México ?? 3-0?? Japón



Lo estás viendo por @ImagenTVMex #LaCasaDelBeisbol

#MexicoDeMiSangre #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/z1Xvx5wLBq — Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) March 21, 2023

¿Y qué puede hacer la defensiva para detenerlos?

En un partido de beisbol se juegan nueve entradas: en cada entrada los dos equipos tienen su turno al bate. El turno de un equipo a la ofensiva termina cuando le hacen tres outs; un Out es cuando sacas de circulación a un pelotero del equipo que esté bateando.

Eso se puede hacer de diferentes formas: ponchándolo, atrapando la pelota que bateó sin que toque el césped o tocándolo si la bola está en juego y él está corriendo entre las bases. Porque ojo, cuando toca una base ya no se le puede hacer out, y claro, debe ser antes de llegar al Home y anotar una carrera.

Te explicamos cómo se juega el beisbol y la MLB / Foto: Getty

Para poncharlo se necesitan tres strikes. Un strike es cuando el jugador intenta batear el lanzamiento del pitcher y no lo consigue, lo que se conoce como que “abanicó”. También puede impactar la bola pero mandarla fuera del terreno por un costado; a eso se le conoce como foul y equivalen a un strike siempre y cuando el bateador no tenga ya dos strikes en su cuenta.

Ponchado en el plato y OUT en las bases. ??? #LosPadres | #FrailesFieles pic.twitter.com/Fd2NGQJpQc — Padres de San Diego (@LosPadres) September 15, 2020

¿Se puede empatar un partido de beisbol?

La respuesta es no. Al final de las nueve entradas, el equipo que tenga más carreras gana el partido, pero en caso de que estén empatados, se jugarán todas las entradas que sean necesarias (lo que se conoce como ‘extra innings’) hasta que alguna de éstas termine desempatada.

Desde hace un par de años, desde la décima entrada el equipo que batea coloca un jugador en segunda base automáticamente. Esto para facilitar la producción de carreras y evitar que el juego se prolongue demasiado.

Te explicamos cómo se juega el beisbol / Foto: Getty

Vamos a entenderle ahora al formato de la MLB. ¿Cómo se juega cada temporada?

En la MLB juegan 30 equipos, divididos en dos ligas: 15 en la Liga Nacional y 15 en la Liga Americana. Cada una, a su vez, tiene tres divisiones con cinco equipos. Todos los equipos juegan 162 partidos para intentar calificar a las finales, playoffs o postemporada.

Califican el mejor equipo de cada división y los tres mejores equipos de cada Liga que no hayan ganado su división (Comodines). Esto es: 6 equipos de cada Liga juegan la postemporada.

Te explicamos cómo se juega el beisbol / Foto: Getty

En cada liga se distribuyen así:

Primer sembrado: Mejor récord de toda su liga

Mejor récord de toda su liga Segundo sembrado: Segundo mejor campeón divisional.

Segundo mejor campeón divisional. Tercer sembrado: Tercer mejor campeón divisional.

Tercer mejor campeón divisional. Cuarto sembrado: Mejor récord entre los Comodines.

Mejor récord entre los Comodines. Quinto sembrado: Segundo mejor récord entre los Comodines.

Segundo mejor récord entre los Comodines. Sexto sembrado: Tercer mejor récord entre los Comodines.

El primer y segundo sembrados avanzan directamente a la Serie Divisional. Del tercero al sexto juegan una ronda previa, llamada Ronda de Comodines o Wild Card a ganar 2 de 3 partidos (3 vs 6 y 4 vs 5).

Los dos ganadores se unen a los ya calificados en la Ronda Divisional a ganar 3 de 5 juegos. Quienes triunfen juegan la Serie de Campeonato a ganar 4 de 7 partidos. El campeón de la Liga Nacional y el campeón de la Liga Americana se enfrentan en la Serie Mundial y de ahí sale el campeón de la MLB.

Te explicamos cómo se juega el beisbol y la MLB / Imagen: MLB

¿Verdad que ya no parece tan confuso? Para este 2023 hay nuevas reglas, pero tranqui, también te las explicamos a fondo más abajo y no alteran lo dicho acá porque son complementarias. El beisbol es un deporte maravilloso, y saber cómo se juega no es tan complicado conociendo los conceptos básicos. Ahora ya sólo queda sentarse y disfrutar. ¡Play ball!