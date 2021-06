Hayden Shenefield, el pitcher que llegó a la MLB gracias a una aplicación

La tecnología ha logrado acercar a millones de personas con un solo click y ahora también ayuda a cerrar negocios o contrataciones deportivas. Hayden Shenefield es la prueba de ello, ya que firmó con un equipo de Grandes Ligas luego de haber mandado un mensaje.

El 6 de mayo de 2021 marcó un parteaguas en la vida del pitcher, quien ese día cumplió 26 años de edad. Más allá de la celebración que contemplaba, había esperado el día para unirse a una sesión de preguntas y respuestas en la aplicación Reddit.

Este sitio web y su app permiten compartir contenido para que otros usuarios voten a favor o en contra de las publicaciones, así se posicionan en la sección de destacados. Aquel jueves, la función de Ask Me Anything corría a cargo de Kyle Boddy, director de pitcheo de los Cincinnati Reds.

Uno de los presentes en la reunión virtual preguntó cómo podía ser descubierto por la franquicia y la respuesta impulsó a Hayden Shenefield a enviar sus estadísticas y condición: “Publique sus cosas en las redes sociales. Los exploradores lo encontrarán. O lo haré yo“, dijo Boddy.

Además de postear sus estadísticas y explicar que era un lanzador derecho agente libre no seleccionado en el draft, dejó claros sus objetivos y la confianza que tiene en su calidad. Esos números sorprendieron al director, pues se asemejan a los de ligamayoristas como Joe Musgrove y Walker Buehler.

“Mi meta es firmar con un equipo afiliado porque sé que puedo darle valor a una organización“, escribió. El siguiente paso fue rápido y contundente, Kyle Boddy, pidió un video e informes físicos para profundizar en el análisis del pelotero y firmaron un contrato de Ligas Menores en los primeros días de junio.

Hayden Shenefield nunca desistió

Tiempo antes de encontrar esta oportunidad, el pitcher se acercó al cazatalentos Daniel Beattie a través de Twitter. De acuerdo con ESPN, esto provocó que los Reds invitaran a Hayden Shenefield a probarse en los entrenamientos de primavera en 2020, pero la pandemia se interpuso.

El deporte y el mundo en general se paralizaron, las actividades se suspendieron e incluso el pitcher se contagió de COVID-19. Afortunadamente se recuperó de la mejor manera y recurrió a las ligas independientes para mantenerse en forma.

El resto es historia, apenas se habían cumplido 3 semanas desde el contacto entre Shenefield y Boddy, quien le preguntó si estaría dispuesto a jugar como abridor rápidamente. Dejó Nueva Jersey para volar a Arizona y ya tuvo actividad con las filiales de los Reds.