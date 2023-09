Lo que necesitas saber: Los relatores y analistas mexicanos y sudamericanos de Fórmula 1 se han manifestado un día después de la polémica de Helmut Marko

Las expresiones de Helmut Marko siguen dando de qué hablar. El asesor de la escudería Red Bull indicó en una entrevista que Checo Pérez no tiene el mismo nivel de concentración que Max Verstappen o Sebastian Vettel por el hecho de ser “sudamericano”.

“Recordemos que él es sudamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Max Verstappen o como era Sebastian Vettel pero las carreras son su fuerte y tuvo una muy buena carrera”, dijo en Sport & Talk después del Gran Premio de Italia.

Reacciones a los comentarios Helmut Marko

Sus comentarios hay rayado en el racismo y la homofobia, además de ha evidenciado que no el iba muy bien en geografía durante la escuela, sin embargo, ni la escudería Red Bull, ni la FIA, ni Fórmula 1, que ha predicado con la campaña ‘We Race As One‘, se han pronunciado al respecto, pero quienes sí lo han hecho son las voces que escuchamos en todas las carreras, tanto en México como en Latinoamérica.

A través de su cuenta de Instagram, Juan Fossaroli, reportero argentino a quien podemos escuchar en ESPN, Star+ y en México a través de F1TV, dejó un comentario sobre lo ducho por Helmut Marko. “Hay que tomarlo de quien viene. Una persona que siempre habla de más. Totalmente repúdiables sus dichos”, indicó Juan Fossaroli, quien tiene una relación fuerte con México y es inseparable del también argentino Fernando Tornello, quien no se ha manifestado.

“Tu origen no te define”: Diego Mejía

A partir de la temporada 2023, Fernando Tornello y Juan Fossaroli dejaron de transmitir en Mexico para Fox Sports, cadena que apostó por conformar una nueva alineación con Luis Manuel ‘Chacho’ López y Diego Mejía, de Colombia, y quien es el encargado de los reportes desde la pista y la zona del paddock.

Ambos se expresaron también respecto a lo emitido por Helmut Marko. “13 títulos mundiales de Fórmula 1 sudamericanos. Tu origen no te define”, publicó Diego Mejía, quien acompaño su publicación de las fotos de Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Nelson Piquet y Emerson Fittipaldi.

“No debe ser tolerado”: Chacho López

‘Chacho’ López, quien comanda las transmisiones en Fox Sports, publicó un par de mensajes en sus redes sociales.

“Marko, impertinente como acostumbra ser, pasó una línea crucial. La Fórmula 1 y Red Bull deben tener conciencia y frenar que se utilicen frases de discriminación cualesquiera que sean y vengan de donde vengan”, compartió ‘Chacho’, narrador y analista mexicano, el 6 de septiembre.

“La ignorancia de Helmut Marko es comprensible, pero no debe ser tolerado que estigmatice a un miembro de la Fórmula 1 por su nacionalidad, color u origen”, completo ‘Chacho’ en un mensaje un día después.

‘Chapulín’ Díaz pidió no darle tanta importancia a Helmut Marko

Quien también se manifestó fue Luis ‘Chapulín’ Díaz, piloto mexicano y quien se unió en este 2023 a Fox Sports con ‘Chacho’ López y Diego Mejía, aconsejó no darle tanta importancia al asesor de Red Bull, nacido en abril de 1943, bajo la ocupación nazi en Austria.

“Con respecto a lo que dice Marko, yo creo que no hay que darle tanta importancia a un personaje que su mejor cualidad ha sido el ser amigo del dueño de Red Bull. Checo Pérez, les guste o no, ha aportado buenas cosas en el equipo aparte de sus victorias”, mencionó.

¿Y tú qué opinas de lo que dicho Helmut Marko y las reacciones que ha generado, tanto en México (que forma parte de América del Norte y Centroamérica) como en Sudamérica?

