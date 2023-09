Lo que necesitas saber: Helmut Marko ve en Yuki Tsunoda y Liam Lawson el futuro de Red Bull.

¿Se acuerdan que Helmut Marko prometió no volver a hablar de Checo Pérez? Pues no se aguantó y es que después de esa exhibición de Chequito en el Gran Premio de Japón era obvio que Marko tenía que dar su opinión y aunque no fue tan duro como en otras ocasiones, apuntó directo a que Red Bull debe pensar en los jóvenes y no en Checo o Daniel Ricciardo.

Es una realidad de que el contrato del tapatío con los ‘Toros’ está en la recta final y el equipo tendrá que comenzar a buscar un reemplazó para él después del 2024, uno que, según Helmut tenga el talento suficiente para acompañar a Max Verstappen, pero sobre todo que tenga un futuro por delante y no se encuentre en la recta final de su trayectoria.

Helmut Marko quiere jóvenes en Red Bull

Los cambios generacionales siempre son importantes en todos los deportes y la Fórmula 1 no es la excepción, se necesitan jóvenes que vayan escribiendo su propia historia en las pistas, por eso es que Helmut Marko piensa que lo mejor para Red Bull es buscar un compañero joven, fresco y con una gran dosis de talento para acompañar a Max Verstappen.

“Checo tiene contrato hasta el final de la temporada 2024. Y Daniel Ricciardo quiere volver a Red Bull Racing, ese es su objetivo. Para conseguirlo, tiene que rendir bien” Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull

Sobre todo, tomando en cuenta que sus dos principales candidatos para quedarse con el asiento en el 2025 son Checo de 33 años de edad y Daniel Ricciardo de 34, ambos con 12 años de experiencia en el ‘Gran Circo’, esa misma que los puso con los ‘Toros’ ante la inexperiencia de Alex Albon y Pierre Gasly.

¿Quiénes podrían ser el futuro de Red Bull?

Y aunque Helmut no dijo que los van a correr por la edad, solo para aclarar, dio pistas de los nombres que ya se barajean en Milton Keynes para sustituir en un futuro al ‘Viejo Sabroso’, entre ellos el de Yuki Tsunoda y el propio Liam Lawson que ha logrado sacarle provecho a su estadía con AlphaTauri tras la lesión de Ricciardo.

“Yuki es una joven promesa japonesa y Lawson es un joven piloto de 21 años, pero ha demostrado el potencial que tiene. Y por supuesto también tenemos que pensar en el futuro, Daniel y Checo tienen más de 30 años y depende de ellos decidir hasta cuándo quieren correr y nosotros también tenemos que estar preparados para eso“. Helmut sobre los posibles reemplazos de Checo en Red Bull

Digamos que, en Red Bull ya se preparan para dejar ir a Checo, si es que él mismo decide ponerle fin a su carrera en la F1, aunque por el momento no piensa en eso; “La verdad estoy muy contento, disfrutando mucho ahora”.

¿Qué dijo Helmut Marko de la carrera de Checo?

Básicamente el asesor de Red Bull dijo que todo el fin de semana fue ‘infeliz’, ni en Prácticas Libres ni en la Clasificación y mucho menos en en el Gran Premio de Japón pudo igualar los tiempos de Max Verstappen.

“Fue un día infeliz. En realidad, empezó en los entrenamientos libres, donde no pudo hacer frente a la velocidad de Max. Luego, en la carrera, salió mal todo lo que podía salir mal” Helmut Marko sobre la carrera de Checo Pérez en Japón

Y salió todo mal, dos choques, dos paradas en pits, dos sanciones y hasta dos abandonos en la misma carrera, hasta los puntos de penalización en la superlicencia de Checo, digamos que Helmut se contuvo bastante con sus comentarios contra el mexicano, que lo único bueno que rescató fue no irse a Qatar con sanciones.

