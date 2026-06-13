Asesinan al alcalde de San Miguel Acatitlán, Oaxaca, dentro de su vivienda

Lo que necesitas saber: El asesinato ocurre semanas después de otro hecho de inseguridad que involucró al presidente municipal.

La mañana de este sábado 13 de junio se reportó el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió dentro de su domicilio, donde un grupo de hombres armados irrumpió y abrió fuego.

Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 8:00 de la mañana. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información oficial sobre personas detenidas o el posible móvil del crimen.

Joel Ángel Bravo tenía 53 años y actualmente se desempeñaba como edil de San Miguel Amatitlán. Llegó al cargo tras participar en las elecciones de 2024 como candidato de la coalición integrada por PAN, PRI y PRD.

Foto: @LuisCardenasMX

Fiscalía de Oaxaca ya investiga el asesinato

Tras darse a conocer el ataque, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que inició las investigaciones ministeriales y periciales para esclarecer lo ocurrido.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que trabajará con apoyo de inteligencia operativa interinstitucional para reconstruir la mecánica del ataque, identificar tanto a autores materiales como intelectuales y evitar que el caso quede impune.

Hace unas semanas había sido víctima de un asalto carretero

El asesinato ocurre semanas después de otro hecho de inseguridad que involucró al presidente municipal.

El pasado 22 de mayo, Joel Ángel Bravo sufrió un presunto asalto cuando circulaba por la carretera Acatlán-Oaxaca, cerca del municipio de Santiago Petlalcingo, Puebla.

Según los reportes, el edil viajaba en una camioneta acompañado por tres integrantes de su equipo cuando fueron interceptados por desconocidos, quienes los obligaron a descender del vehículo y les quitaron sus pertenencias.

Por ahora, las autoridades no han confirmado si existe alguna relación entre aquel incidente y el homicidio ocurrido este sábado.

Gabinete de Seguridad responde

Luego de este lamentable hecho, el Gabinete de Seguridad mandó un tuit en donde informa que este suceso no se quedará impune, porque apoyará al gobierno de Oaxaca para las investigaciones y poder dar con los responsables.

También, el Gabinete de Seguridad ha desplegado un operativo para poder proteger a la población y fortalecer las labores de seguridad.