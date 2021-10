Helmut Marko acusa a Hamilton por su maniobra sobre Checo Pérez en Turquía: “Lo quería enviar a pit-lane”

Tal parece que Checo Pérez y su clase magistral en el Gran Premio de Turquía serán uno de los momentos destacados de todo 2021. Aunque ya pasaron algunos días desde la carrera, se mantiene la conversación sobre la disputa que tuvo Lewis Hamilton y el asesor de Red Bull Helmut Marko, no es la excepción.

Una vez que terminaron las celebraciones de la escudería austriaca, el mismo Marko halagó al mexicano y su gran labor para el equipo. No obstante, ahora volvió a hablar del tema y arremetió contra el británico por las intenciones que reflejó en la pista.

De acuerdo con Helmut Marko, Hamilton buscó que Checo quedara sin posibilidades de alcanzar el tercer lugar: “Lo empujó y parecía que lo quería enviar directamente al pit-lane. Sergio aguantó y se defendió bien, fue un momento decisivo en su carrera, que le permitió acabar finalmente tercero“, dijo el asesor a SKY de acuerdo con Marca.

Esa maniobra se hizo viral en redes, al igual que los mexicanos que estuvieron presentes en Turquía. El mismo Perez aseguró que fue una lucha complicada y en uno de sus peores momentos de la carrera, pero el trabajo en equipo dejó con un gran sabor de boca a todos en Red Bull.

“Estamos más que contentos con el resultado de Turquía, ya que es lo máximo que podíamos conseguir. Hamilton únicamente ha podido terminar en quinta posición“, expresó.

Hamilton and Perez served up a treat with this mini battle 🍿#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/jOTcurRWue

— Formula 1 (@F1) October 10, 2021