La petición de Checo Pérez a Verstappen por su defensa ante Hamilton en Turquía: “Me debes unos tequilas”

El Gran Premio de Turquía fue especial para Red Bull, ya que Checo Pérez y Max Verstappen volvieron a compartir el podio. Una de las claves para que esto ocurriera fue la cátedra que el mexicano dio ante Lewis Hamilton y que lleva varias horas en la conversación internacional.

El piloto tapatío se llevó los halagos de sus jefes, de sus fans e incluso de varios detractores. Sin embargo, la actuación durante esta carrera va más allá de lo personal y es algo que tanto el neerlandés como otras figuras de la escudería austriaca reconocieron después de las celebraciones.

La cátedra que Checo Pérez dio sobre Hamilton en la vuelta 34 es parte de que Verstappen volviera a liderar la clasificación de pilotos. En una de sus entrevistas post carrera, el mexicano aprovechó para hacerle una singular petición a su compañero.

“Me debes unos tequilas, amigo“, dijo Checo para desatar las risas de los periodistas de Sky Sports y de Max, quien le respondió que se los pagará durante el Gran Premio de México. Eso sí, le preguntó si los prefiere antes o después de la actividad del fin de semana y ambos acordaron que será una vez que termine la carrera.

Esta es otra pequeña muestra de que la relación entre Checo Pérez y Verstappen es buena incluso afuera de la pista. No obstante, hubo más detalles sobre lo que sucedió en la carrera durante la lucha contra Hamilton.

Checo: “You owe me a couple of tequilas, man!”

Max: “I’ll get them to you in Mexico then! Before the weekend or after?”

Checo: “After!”

💚🧡 pic.twitter.com/N5irvGyKDq

— lynn⁷ (@verstapez) October 10, 2021