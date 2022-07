Red Bull no tuvo el mejor fin de semana en el Gran Premio de Austria, ya que Verstappen terminó segundo y Checo Pérez abandonó la carrera. Esta situación no fue del agrado de Helmut Marko, asesor del equipo, pues aclaró que el piloto mexicano fue víctima de sus decisiones.

Aunque Checo reclamó la maniobra de Russell y el británico aceptó su responsabilidad, Helmut Marko tiene una perspectiva diferente. El expiloto reveló que se acordó no presionar en esa curva y el mexicano decidió hacerlo con consecuencias que lamentó.

“Dijimos antes del comienzo: ‘No en el exterior de esa curva, eso no es posible’. Ya hemos tenido experiencia con Albon aquí. Desafortunadamente, eso fue innecesario“, explicó a Sky Sports de acuerdo con ESPN.

No obstante, Helmut Marko rescató que el daño no es tan grande como parece. Si bien Ferrari acortó distancias en los campeonatos, esa diferencia no es mínima, ni pone en riesgo a Red Bull de cara a las siguientes fechas en el calendario.

“Limitamos el daño. Ferrari y nosotros estamos más o menos al mismo nivel todo el año. Se trata de pequeñas cosas. No estamos preocupados, no es como que de repente estamos perdiendo el campeonato aquí“, agregó Helmut Marko.

¿Y qué pasó con Verstappen? La explicación de Helmut Marko

La estrategia de Red Bull se volcó completamente hacia Verstappen con Checo Pérez fuera de la carrera. Peeero Helmut Marko aceptó que hubo varias complicaciones a las que no encuentra respuesta.

“Fue muy extraño. Los primeros tres juegos de llantas tuvimos una increíble cantidad de desgaste. No podíamos explicar eso. Y lo gracioso fue que con ese último juego de neumáticos volvimos a ser rápidos. No le pasaba nada al coche, pero sí a los neumáticos y en particular a su temperatura excesiva. Fue una buena decisión cambiar a una estrategia de tres paradas“.

