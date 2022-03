Hernán Cristante cuenta cómo vivió la violencia en el Querétaro vs Atlas: “No somos héroes”

La incertidumbre que se vive después de la violencia en el Querétaro vs Atlas también volcó los reflectores sobre algunos de los protagonistas en lo deportivo. El director técnico Hernán Cristante dio refugio a todos los aficionados que pudo, aunque su propia integridad estuvo en riesgo al encontrarse con los agresores.

Varios seguidores del Atlas agradecen al estratega argentino por su ayuda y en redes sociales lo señalan como un héroe. Sin embargo, para el mismo Cristante la historia es distinta. Mientras la Liga MX decide el futuro de Gallos, él tiene constante comunicación con sus futbolistas y la situación es tensa para todo el plantel.

A pesar de que los elementos de Querétaro y Atlas no tuvieron que ver con la sangrienta campal, el equipo albiazul está rodeado por nuevas agresiones. El timonel reveló que sus pupilos han recibido varias amenazas y aclaró que nadie incitó a que la violencia se presentara en las tribunas.

“Hoy hay un plantel sensible, con temor, con amenazas. Realmente el plantel no estuvo involucrado en ningún acto de violencia ni incitando a que pasaran estas cosas. Todos estaban disfrutando lo que estaba pasando en la cancha. Era una buena tarde, había muchas familias en el estadio, la gente de Atlas y Querétaro alentando; algo pasó y se salió de control.

“Mis jugadores han recibido amenazas de muerte, no están tranquilos, hay esposas que están pensando en irse. No hicimos nada, ayudaron a la gente, le abrieron la puerta de los vestidores, buscaron la forma de apoyar“, declaró Cristante en conferencia de prensa.

Así vivió Hernán Cristante la campal en el Estadio Corregidora

Además de hablar sobre cómo han sido las últimas horas para el Querétaro, Hernán Cristante rechazó sentirse como héroe por ayudar a la afición. El DT resaltó que no fue el único que intentó auxiliar y que dentro de todo lo malo, también hubo fans de Gallos que se arriesgaron para salvar a otros.

“No somos héroes, no hicimos nada que pueda no hacer alguien que es cívicamente correcto, los chicos estos también, no desviamos la mirada. Estamos afectados por eso, el no desviar la mirada en un culpable, hoy este equipo demuestra valores que no muchos tienen.

“Vi mucha más gente tratando de colaborar, de ayudar, incluso poniendo en riesgo su integridad, que gente desquiciada. Para nosotros esto es horrible, pero hoy quiero destacar que dentro de toda esa parte hay valores“, agregó.

Por otra parte, Cristante sentenció que recuerda a al menos dos de los agresores. Además explicó que intentó calmar los ánimos de cualquier forma posible, aunque ahora sus acciones se malinterpreten por algunos usuarios en redes.

“Un chico le estaban pegando, me quise acercar pero se metía mucha gente y agarré a tres chicos para que lo sacaran y lo llevamos al túnel, puedo identificar muy bien a dos y no me da temor“, finalizó.