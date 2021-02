La historia del falso futbolista que estuvo cerca de firmar contrato en primera división sin ser profesional

El sueño de cualquier persona que juegue futbol es un jugar una Copa del Mundo o una Champions League. El primero se consigue después de una gran carrera como profesional y la segunda competición parecería que también, pero un supuesto futbolista demostró que no es tan complicado jugar una Champions, o eso parecía hasta que lo desenmascararon.

La Champions League es tan grande y no sólo por su misticismo, sino porque las eliminatorias para llegar a la fase de grupos comienzan mucho antes y entre equipos de países europeos que tal vez no figuren tanto en la élite del futbol mundial.

Gregoire Akcelrod es un nombre totalmente desconocido en el futbol y no es para menos, no todos podemos tener el talento que tiene Cristiano o Messi para que nos conozcan en todo el mundo. Este francés que mencionamos al inicio, tiene una curiosa historia que termina con la posibilidad que tuvo de jugar una Champions League sin ser un jugador profesional.

Podemos preguntarnos, ¿Cómo lo hizo? Y la respuesta no es tan sencilla como pareciera, pues Gregoire ante la falta de talento, decidió hacer un elaborado plan para poder fichar con el CSKA Sofia de Bulgaria. Mentir en el CV no es una práctica que se aconseje, pero él no dudo en hacerlo y engañó a diferentes clubes europeos para realizar pruebas en equipos como el Norwich, Bournemouth y Swindon de la segunda divisón inglesa.

✅ Pretended to play for PSG

✅ Offered trials by English clubs

✅ Changed his name in Nicolas Anelka’s match reports

✅ Got onto Sky Sports News

Meet Gregoire Akcelrod, the ‘fake’ player who nearly blagged his way into the Champions League 😂https://t.co/lGSG1TxmOs

— SPORTbible (@sportbible) February 19, 2021