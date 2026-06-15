Lo que necesitas saber: Este fue uno los juicios más importantes de los últimos años para Noruega, pues el integrante de la familia real fue acusado de diversos delitos relacionados con violencia de género.

¿Recuerda el juicio contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega? Bueno, pues acaba de llegar a su fin… y es que fue declarado culpable de dos cargos de violación y condenado a cuatro años de prisión.

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera al trono de la princesa Noruega / Captura de pantalla

Marius Borg Høiby es declarado culpable de violación y condenado a cuatro años de prisión

Así como lo leíste. A inicios de febrero de este año, comenzó el juicio contra Marius Borg Høiby, el hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, acusado por cargos de violación y abuso.

Cuatro meses después, su caso llegó a su fin… siendo declarado culpable de dos de los cuatro cargos de violación de los que era acusado, cometidas en 2018 y en 2024.

Además, también resultó culpable de abusar de una exnovia y por causar lesiones a otra de sus parejas, caso por el cual había sido arrestado.

El hijo de la princesa Mette-Marit —del matrimonio previo al del príncipe Haakon de Noruega— se salvó de ser condenado a los 7 años y 7 meses que la fiscalía de Noruega solicitaba, recibiendo solamente cuatro años tras las rejas.

Hijo de la princesa heredera al trono de la princesa Noruega / Captura de pantalla

¿Ya se terminó todo el caso del hijo de la princesa Mette-Marit?

Eso sí, debemos aclarar que el caso como tal de Marius Borg Høiby todavía no ha terminado, pues sus abogados podrían apelar la condena. Aunque no han informado nada al respecto.

Así que, de mientras, seguirá en prisión y deberá pagar la indemnización impuesta para sus víctimas. Esta vez, ni su ‘sangre real’ ni su conexión con el futuro rey de Noruega (su padrastro) lo salvaron de rendir cuentas por sus crímenes.