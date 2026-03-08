Lo que necesitas saber: Jacob Kiplimo ganó bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en los 10 mil metros

Jacob Kiplimo puede convertirse oficialmente en uno de los hombres más rápidos del mundo en competencias de resistencia. El atleta de Uganda impuso un nuevo récord en el medio maratón (21 kilómetros), al detener el cronómetro en 57:20 minutos, en Lisboa, Portugal.

Jacob Kiplimo a la llegada a la meta

Jacob Kiplimo impone un nuevo récord en medio maratón

En febrero de 2025, Kiplimo había roto el récord del medio maratón en Barcelona, donde dejó un tiempo de 56:42, sin embargo World Athletics invalidó la marca al considerar que el ritmo de Jacob se había beneficiado al correr cerca del auto del líder, por lo cual la marca fue descartada.

Casi un año después, Jacob Kiplimo recupera el récord, que había permanecido en poder del etíope Yomif Kejelcha, desde 2024, al completar el medio maratón de Valencia en 57:30 minutos, es decir, 10 segundos más que el nuevo registro de Jacob Kiplimo.

“Estoy muy feliz de romper el récord mundial. Después de los primeros 10 kilómetros, pensé que era posible. Intenté mantener el ritmo en los dos últimos kilómetros”, explicó al finalizar la competencia. El ugandés completó los 10 kilómetros en 27:00 minutos y fue cuando se despegó del resto del pelotón.

El medio maratón de Lisboa dejó la particularidad de que cinco atletas finalizaron la competencia en menos de una hora, entre ellos los kenianos Nicholas Kipkorir (58:08) y Gilbert Kipkosgei Kiprotich (58:59), quienes completaron el podio.

¿Jacob Kiplimo, el hombre más rápido del mundo?

No es la primera vez que el nombre de Jacob Kiplimo suena a nivel mundial. El atleta de 25 años de edad ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en la prueba de los 10 mil metros o 10 kilómetros, y después dio el salto a las pruebas de resistencia, donde ya ha marcado terreno en medio maratón.

El próximo 26 de abril correrá el maratón de Londres. En los 42 kilómetros presume una marca de 2:02:23 horas y su rival es Sebastian Sawe, quien tiene un registro de 2:02:05, aunque el récord le pertenece a Kelvin Kiptum, fallecido en 2024, pero su marca de 2:00:35, lograda en Chicago 2023, sigue vigente.