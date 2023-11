Jenni Hermoso se coronó campeona del mundo con la Selección Femenil de España, sin embargo, lo que tuvo que ser un momento lleno de felicidad se convirtió en una pesadilla después de aquel beso que Luis Rubiales le dio sin su consentimiento en durante la ceremonia del Mundial Femenil 2023.

La jugadora del Pachuca reveló que los últimos meses han sido bastante complicados, no solo por la demanda que interpuso contra el ex presidente de la Real Federación Española de Futbol, también porque ha recibido una gran cantidad de amenazas.

Jenni Hermoso ha estado en los últimos meses bajo la mirada de todos y aunque gran parte del mundo del futbol se ha solidarizado con ella, existe un gran sector de la opinión pública que la ha tachado como ‘exagerada’ por denunciar un beso.

“He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca”

Jenni Hermoso sobre lo que ha tenido que enfrentar en los últimos meses