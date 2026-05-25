Lo que necesitas saber: Joel Huiqui hizo campeón al Cruz Azul en tan solo seis partidos.

Cruz Azul ganó su ansiada décima Liga MX de la mano de Joel Huiqui o como dirían los ‘Cementeros’ (y con mucha razón), ‘Huiquidios’. La ‘Maquinola’ derrotó a los Pumas de Efraín Juárez con un agónico gol de Rodolfo Rotondi en el tiempo extra.

Pero además de los goles, las polémicas arbitrales y las expulsiones, es momento de repasar los mejores memes que nos dejó la final del Clausura 2026. Ahora sí, es hora de organizar los 15 años de Pumas… sin ser campeón.

Los memes de la final entre Pumas vs Cruz Azul

Esta vez Pumas la ‘Cruzazuleó’, iban ganando, dejaron que los empataran y en el último minuto perdieron ante Cruz Azul ¿Peor aún? Cayeron en su propia casa y ante su gente.

Ludovico P.Luche representó muy bien a todos los aficionados de Cruz Azul en la final contra Pumas, que estuvieron al borde del infarto, sobre todo en los últimos minutos del partido.

La reacción de Efraín Juárez al gol de Cruz Azul lo dijo todo, y si saben leer los labios ya saben que valió v….a

Aaaah, pero en el gol de Pumas…

De la ‘Muerthinha’ a la ‘Camepeonhina’

Huiqui pasó de hacer la ‘Muerthina’ a darle a Cruz Azul su décima Liga en apenas 6 partidos dirigidos, definitivamente es ‘HuquiDios’. Además de todo, se convirtió en el segundo entrenador en ser campeón con menos partidos, únicamente detrás del argentino Jorge Alberto que ganó en tan solo 4 partidos.

Y esto no es meme, pero es una muestra más de que la maldición es real. El jugador que toca la copa antes de la final, pierde; si no, que Pumas le pregunte a Nathan Silva.

Definitivamente fue película…