Lo que necesitas saber: España jugará en México un amistoso contra Perú antes del Mundial

Por primera vez en su historia, la Selección de España disputará un Mundial sin jugadores del Real Madrid. El estratega de ‘La Roja’, Luis de la Fuente, dio a conocer la lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo del 2026, con una base de ocho elementos del Barcelona, pero en contraste ni un solo representante de los merengues.

Entre los jugadores de esta lista destaca Lamine Yamal, quien fue convocado pese a una lesión que podría limitarlo en los primeros dos partidos de la fase de grupos.

Lamine Yamal con España / @SEFutbol

La ausencia de jugadores del Real Madrid se podría considerar como una forma más de confirmar esa crisis merengue que se ha reflejado con dos años consecutivos sin ganar un solo trofeo.

Los jugadores del Real Madrid que pudieron ser considerados para la lista final eran Dani Carvajal –quien de hecho deja al Madrid– y Dean Huijsen, sin embargo, ambos fueron descartados. De la Fuente indicó que en el caso de Carvajal será considerado en futuros llamados.

Dani Carvajal fuera de la Selección de España para el Mundial

Si bien España jugará su primer Mundial sin merengues, en 2021 Luis Enrique confirmó un equipo sin elementos del Madrid para la Eurocopa, en la cual llegó hasta semifinales, en las cuales cayó en penales contra Italia.

Solo un jugador del Real Madrid dentro de los sparrings

Además de los 26 jugadores que van al Mundial 2026, Luis de la Fuente llamó a otros nueve futbolistas que ayudarán en los entrenamientos y ahí sí figura un elemento del equipo blanco, se trata de Gonzalo García.

Estos nueve elementos dejarán la concentración el 4 de junio, después del partido amistoso contra Irak, en Riazor.

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

Después de esa fecha, la Selección de España jugará en México contra Perú, en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, el 8 de junio.

España integral el Grupo H y debutará frente a Cabo Verde el 15 de junio. El segundo juego es contra Arabia el 21 de junio y cierra la fase de grupos contra Uruguay, en Guadalajara, el 26 de junio.

La lista de España

Porteros

Unai Simón (Athletic Club))

David Raya (Arsenal)

Joan García (Barcelona)

Defensas

Marc Cucurella (Chelsea)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Aymeric Laporte (Athletic Club)

Eric García (FC Barcelona)

Marc Pubill (Atlético de Madrid)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Pedro Porro (Tottenham)

Medios

Mikel Merino (Arsenal)

Pedri (Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

Martin Zubimendi (Arsenal)

Gavi (Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Álex Baena (Villarreal)

Delanteros