Joan Laporta, presidente del Barcelona, rompió el silencio de manera formal tras las acusaciones al club por el caso Negreira, que sugiere que el club catalán recibió ayuda arbitral a través de pagos a la empresa del entonces vicepresidente del Comité de Árbitros, Enriquez Negreira.

El Barcelona ya se había manifestado a través de comunicados en los cuales incluso desacreditó al presidente de La Liga de España, Javier Tebas, por entregar a la fiscalía pruebas erróneas para supuestamente inculpar al equipo blaugrana.

Sion embargo, ahora fue turno de Laporta, quien ofreció una conferencia de prensa en la cual aseguró que su equipo no ha sido beneficiado por el arbitraje de acuerdo con los informes del propio club, en los cuales se encuentran 43 cds con los audios de los informes técnicos y arbitrales.

Joan Laporta mostró los informes del caso Negreira

Laporta dice que Barcelona no ha sido beneficiado por árbitros

Ante esta situación, Laporta consideró que el Barça está en medio de una campaña de desprestigio, justo cuando el Barcelona está en una etapa de reestructuración económica y deportiva.

“Ya dije cuando salió el ‘caso Negreira’ que no era casualidad. Encargué a los profesionales de Compliance y a un despacho externo que elaborasen un informe. Ahora tengo más información y ya puedo afirmar que el FC Barcelona no ha realizado nunca ninguna actuación que tenga como finalidad o intención adulterar la competición para tener una ventaja deportiva. La agencia tributaria no ha podido demostrar que los pagos realizados hayan podido afectar a algún resultado. Y no lo han podido demostrar porque no era posible”.

Pasa la bolita al Real Madrid

Laporta aseguró que la relación con el Real Madrid está lastimada por este caso y es que los merengues manifestaron que se presentarán a lo largo del proceso de investigación para asegurarse que se imparta justicia, sin embargo, el directivo catalán le tiró fuerte al Madrid al señalar que históricamente el equipo blanco ha sido beneficiado, desde la dictadora de Franco hasta ahora.

Joan Laporta le tiró duro al Real Madrid / Getty Images

“Todo el mundo sabe que el Real Madrid es un club históricamente y actualmente favorecido por los errores arbitrales. Se ha considerado el club del régimen por su proximidad con el poder político, económico y deportivo. Durante siete décadas los presidentes de los árbitros han sido exsocios del Madrid, exjugadores o exdirectivos. A veces, todo al mismo tiempo.

“Durante 70 años, los que han designado a los árbitros que debían impartir justicia. Que este club se persone en la mejor época de nuestro club es un ejercicio de cinismo sin precedentes. Ojalá este juicio les deje en evidencia, se les pueda desenmascarar y les ponga en su lugar”, manifestó.