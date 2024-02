La temporada 2024 de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina, por eso en Red Bull ya tienen preparado al sustituto de Christian Horner, en caso de que el jefe de equipo se vea obligado a dejar su puesto tras las acusaciones de conducta inapropiada. El elegido es Jonathan Wheatley, el actual director deportivo.

De acuerdo con varias fuentes extraoficiales las acusaciones contra Horner son por enviar fotografías íntimas a una empleada de la organización, por lo que el viernes 9 de febrero habrá una reunión en Milton Keynes para determinar su futuro y en caso de que tenga que abandonar su cargo, Wheatley tomará el mando de los ‘Toros’.

Jonathan Wheatley, nació en Reino Unido en 1967 y comenzó en la Fórmula 1 a principios de los 90’s como mecánico en Benetton, poco a poco logró escalar hasta convertirse en jefe de equipo en el 2001, fue uno de los responsables del campeonato de Fernando Alonso en aquella temporada.

“Red Bull me ofreció una oportunidad maravillosa para construir un equipo de carreras en el que me gustaría trabajar. Me llevó un tiempo, porque se necesita tiempo para crear un entorno en el que la gente pueda prosperar, pero estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado”

Jonathan Weathley, director deportivo de Red Bull