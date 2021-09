Juan Diego García, el medallista Paralímpico de oro en Tokio 2020 que lo ha ganado todo a sus 18 años

México vivió una jornada histórica en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, seis fueron las medallas que cayeron para la delegación mexicana –aquí te dejamos el resumen-. Juan Diego García, fue uno de los que consiguió presea y fue una dorada.

Juan Diego García conquistó la medalla de oro en el Para taekwondo, categoría K44 de menos de 75 kilógramos, llevándose una de las primeras preseas en la historia de los Juegos Paralímpicos, porque el deporte hizo su debut en Tokio 2020.

El para taekwondoín, suma esta medalla a su larga lista de trofeos, a su corta edad, pues tiene solamente 18 años. Podemos contarle el Campeonato del Mundo en 2019, la medalla de oro en Juegos PanaParalímpicos de 2019 y el Premio Nacional del Deporte en 2020.

Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 fue la coronación de una de las carreras más prestigiosas del paralímpismo en México, que llena de orgullo a todos los mexicanos en cada competencia y casi como Thanos, Juan Diego García colecciona sus gemas del infinito.

Juan Diego García se visualizaba en el podio antes de la competencia

La confianza de ganar el oro en los Juegos PanaParamericanos y Campeonato del Mundo, hacía que el para taekwondoín tuviera la confianza en sí mismo para verse en los más alto del podio para Tokio 2020, tal cual como lo comentó en entrevista para Record.

“Es lo que siempre anhelé desde chiquito, desde que me metí al alto rendimiento siempre fue mi prioridad, mi meta. Me visualizo subiendo a lo más alto del podio, no solo es ir a hacer presencia en estos Juegos Paralímpicos, sino buscar dar el mejor resultado para México“, dijo en entrevista para el periódico.

No desconoce lo que significa escuchar el himno nacional mexicano en las competencias, pues se ha acostumbrado a ganar, pero cada victoria es especial y significa cosas diferentes, la única constante es la piel erizada de orgullo cuando suena el himno.

“Es un sentimiento que te eriza la piel, ya lo viví en Campeonato del Mundo, Juegos Panamericanos, se te salen las lágrimas y quiebra la voz en ese momento cuando estás cantando el Himno Nacional. Es un sentimiento que te enorgullece muchísimo y enorgullece a todas las personas que estuvieron al pie del cañón contigo poniendo su granito de arena para que tú dieras ese resultado“, agregó sobre su entrevista con Record.

MÉXICO: 2️⃣1️⃣ MEDALLAS 🇲🇽🙌 🥇 Con la medalla de #ORO de Juan Diego García en #ParaTaekwondo, nuestro país llega a 21 preseas en #Tokyo2020 e iguala la cifra que cosechó en #Londres2012. #ADejarHuellaEnTokio 🇯🇵⛩️ pic.twitter.com/vQiHs6mWFO — CONADE (@CONADE) September 3, 2021

Sus inicios en el para taekwondo

En una entrevista para la Federación Mexicana de Teakwondo, Juan Diego García reveló que sus inicios se dieron desde que estaba muy pequeño. Mencionó que cuando iba en el kínder y probó el taekwondo gracias a uno de sus maestros.

“El profesor fue quien me invitó a hacer este deporte, y lo cual se lo externo a mis padres, y el entrenador les dijo que tenía su escuela de taekwondo, y ahí me dieron las clases gratis. Al principio lo hice por un hobby, pero ya después si me fui metiendo un poco más a competir en Sinaloa, y después en todo el país“.

Pero no fue el único deporte que práctico, debido a que en su infancia era un pequeño hiperactivo. Probó muchos deportes antes de decidirse por el para taekwondo.

“Cuando entrenaba basquetbol no lo tomaba muy en serio sino como una distracción, y en el taekwondo cuando fui aprendiendo de que se trataba, y la competencia, sí me llamó mucho la atención, y ya cuando comprendí que había procesos de Olimpiada, siempre quise estar en algo así, y le externaba a mi entrenador que metiera mis papeles en esa competencia, además en ese momento el ParaTaekwondo en México no estaba, y mi profesor me respondía que con calma, y que esperaríamos un torneo que estuviese adaptado a mis condiciones, pero yo siempre con esa desesperación de que algunos compañeros entraban a ese proceso, y yo decía que si les gano a ellos puedo lograr algo en la Olimpiada Nacional o Estatal“, comentó.