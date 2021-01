Águilas mexicoamericanas: las jugadoras a seguir en el Guardianes 2021

¡Van por el segundo título! América se reforzó de cara al nuevo torneo en la Liga MX Femenil y uno de los puntos a destacar es la cantidad de futbolistas mexicoamericanas que conformarán el plantel.

Es bien sabido que el técnico Leonardo Cuéllar trabajó con la mayoría en Selección Nacional y mientras algunas de sus pupilas ya formaban parte del club, otras se incorporaron en el mercado invernal.

Además, estas jugadoras son de las consentidas de la afición: nombres como los de Jennifer Muñoz y Jocelyn Orejel suenan constantemente, así que vendrá una etapa importante para las de Coapa.

A pesar de que todavía no hay extranjeras, la Liga MX Femenil permitió la participación de jugadoras con nacionalidad mexicana que nacieron en otros países para el segundo torneo de 2019.

Cabe resaltar que esto no es exclusivo para Estados Unidos, pues Santos Laguna aprovechó esta medida para incorporar a sus filas a la primera futbolista con raíces salvadoreñas.

Sin embargo, América sí se mantiene en la línea de las mexicoamericanas y en el Guard1anes 2021 registrará al número máximo permitido en el reglamento de la Liga (6): Verónica Pérez, Jennifer Muñoz, Jocelyn Orejel, Eva González, Mayra Pelayo y Janelly Farías.

View this post on Instagram

Las cuatro primeras ya formaban parte del conjunto azulcrema y las otras dos se incorporaron en el último mercado de fichajes. Si todavía no las conoces, estos son algunos datos que debes saber sobre cada una.

Jennifer Muñoz: La mediocampista de 24 años de edad nació en Los Ángeles, California. Fue presentada como refuerzo azulcrema de cara al Apertura 2019 y de inmediato se convirtió en uno de los pilares en el XI titular.

En sus dos primeras campañas como águila, sumó 2 mil 312 minutos en 28 partidos y anotó en tres ocasiones. Después fue convocada al Tri en la Copa Chipre, competencia en la que debutó con selección y se estrenó como goleadora.

Su cantidad de minutos bajó en el Guard1anes 2020, pues dio positivo a COVID-19 y cuando parecía que retomaba su nivel, sufrió una fractura en la muñeca del brazo derecho que la alejó nuevamente de las canchas.

Ver en YouTube

Eva González Tate: Experimentada atacante que vivió durante toda su vida en Estados Unidos, conoció a Cuéllar en el Tri femenil y presume un potente disparo de larga distancia que sorprende a cualquier arquera.

Sus primeros partidos con América Femenil no fueron sencillos, ya que cambió su posición natural para suplir la baja de Verónica Pérez. Al final del torneo ya era imprescindible para el equipo y se despachó con anotación contra Chivas en Liguilla.

Su otra pasión está lejos de las canchas: estudió Criminología y en una entrevista con TUDN aseguró que si no se dedicara al futbol, buscaría trabajar en el FBI.

Ver en YouTube

Jocelyn Orejel: Mejor conocida como “The Boss” entre los aficionados del América, se incorporó al club en julio de 2020 procedente de las Xolas de Tijuana. Es una defensa central que impone con sus habilidades y su 1.82 de estatura.

Tiene 23 años de edad, vivió procesos con Selección Mexicana a partir de la categoría Sub 17 y buscará el boleto al Mundial de 2023 con la categoría mayor, en la que milita desde hace casi tres años.

En su primer torneo con el equipo de Coapa registró participación en 13 partidos de Fase Regular: sumó mil 228 minutos y anotó un gol.

Verónica Pérez: La más experimentada de las seis mexicoamericanas. Nació en California, Estados Unidos, hace 32 años y también tuvo una etapa con las Xolas, de hecho se incorporó al América a la par que Orejel.

Con el Tri presume una medalla de bronce en Juego Panamericanos y disputó los Mundiales Femeniles de 2011 y 2015.

Las lesiones mermaron su primera campaña en Coapa. Salió del partido contra Pumas en la Fase Regular del Guard1anes 2020 y su rehabilitación todavía no termina, así que tendremos que esperar un poco para verla en acción.

Janelly Farías: El fichaje bomba del América de cara al Guard1anes 2021 tiene pasado rojiblanco. La zaguera debutó en la Liga MX Femenil con Chivas y se incorporó a uno de sus rivales más cercanos.

A sus 30 años de edad, es una constante en el Tri femenil y conoce bien a la mayoría de sus compañeras por los diferentes ciclos que han vivido como seleccionadas.

Más allá de ser una figura en las canchas, Farías también es un ícono y modelo a seguir. Hace poco impartió una conferencia en Harvard, algo que ningún futbolista mexicano (hombre o mujer) logró antes.

Ver en YouTube

Mayra Pelayo: Apasionada por los deportes desde pequeña, pues sus primeros acercamientos al futbol se dieron cuando tenía apenas 3 años de edad.

En Estados Unidos jugó para la Universidad de Florida, fue líder de asistencias en su última temporada. También ha recibido varias convocatorias a Selección Mexicana Sub 17, Sub 19 y Sub 20.

Su experiencia se extiende al Club Deportivo Parquesol de España, ahí militó durante el primer semestre del 2020; como extra, presumió su afición por el Club América desde que era una niña.

“En donde todo empezó. En donde estoy ahora. Nada ha cambiado“, redactó la atacante en su cuenta de Twitter.

where it all started —> where I am now

(first club team : club America

(first division 1 professional team : club America)

Nothing has changed 🥺

✨ – 🦅 @AmericaFemenil pic.twitter.com/xpmYV57aCH

— mayra pelayo (@mayrapelayo4) January 8, 2021