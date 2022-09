Estadísticas y rumores: Las posibilidades de que Julio Urías gane el Premio Cy Young en 2022

¿Este año es el bueno? Julio Urías se mantiene como uno de los mejores pitchers de los Dodgers y en general, de toda la MLB. Para muchos, esto lo convierte en un sólido candidato para llevarse el Premio Cy Young.

En 2021, el ‘Culichi’ fue el mejor lanzador de la temporada en Grandes Ligas en cuanto a victorias y registró 20. Ahora, los Dodgers de Los Ángeles sufrieron la ausencia de algunas figuras, pero el mexicano sacó la casta incluso ante los detractores que lo quieren fuera de la contienda.

“Pueden decir lo que sea. Uno trata de hacer su mejor trabajo en la loma, enfocarse y dar el mejor momento para que el equipo gane un juego. Siento que lo que puedan decir o la lista en que me tengan, no me distrae; me motiva para seguir dando el 100 por ciento y buscar un campeonato, es lo que queremos todos como equipo“, declaró Julio Urías tras conseguir su triunfo 17 en 2022.

Getty Images

¿Qué tan cerca o lejos está Julio Urías del Cy Young?

Conforme se acerca el final de la campaña regular, la MLB presenta a cinco candidatos al Cy Young de cada Liga; en el caso de la Nacional, destacó Julio Urías junto a Sandy Alcantara, Max Fried, Carlos Rodón y Zac Gallen. Sin embargo, todavía no fue el pitcher con más votos recibidos.

Pero esa no es la votación oficial, mucho menos la definitiva. Lo que habla por ahora son las estadísticas, el ‘Culichi’ ha ganado 17 juegos en lo que va del año, por apenas siete derrotas y bajó su efectividad a 2.17 en un duelazo desde el montículo contra los San Diego Padres.

La votación oficial para otorgar el Cy Young corre por cuenta de los miembros de la Asociación de Escritores de Beisbol de América; no obstante, cabe resaltar que en el criterio no siempre se prioriza el número de victorias que tuvo cada pitcher.

Getty Images

Y hablando de los otros factores, Enrique Burak es uno de los expertos que conoce bien este tema. El comentarista y analista de TUDN explica que los pitchers se ‘visten’ de otra manera, más allá de registrar la mayor cantidad de victorias posible.

“El año pasado sí, fue una gran temporada en cuanto al número de triunfos, pero es bien importante señalar que hay muchas otras categorías; las victorias sí visten, pero a la mejor te hacen ocho carreras por partidos y resulta que tu equipo tiene una gran ofensiva y por eso ganan los juegos“, declaró Burak sobre Julio Urías en entrevista para el periódico Esto.

Getty Images