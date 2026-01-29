Lo que necesitas saber: Karim Benzema con el Al Ittihad termina en junio del 2026, es decir, este verano.

Avísenle a Pumas, Monterrey o al América que Karim Benzema anda buscando equipo. Todo parece indicar que no le gustó nadita la nueva propuesta que le hizo el Al Ittihad para renovar su contrato que incluye una reducción de sueldo.

Se dice y se cuenta que la propuesta se basa en darle el 100% sobre derechos de imagen, pero sin contar con un sueldo fijo, prácticamente ‘jugaría gratis’. Algo que el francés consideró ‘insultante’ e ‘humillante’ para su trayectoria.

¿Ahora que sigue?

Fotografía @Benzema vía X

Karim Benzema en buscar de volver a Europa

El contrato de Karim Benzema con el Al Ittihad termina en junio del 2026, es decir, este verano. Y si no llegan a un acuerdo con la directiva, podría irse gratis a otro equipo.

Según Fabrizio Romano, el hombre de las exclusivas en el mundo del futbol, Karim ya habría pedido no ser tomado en cuenta durante los próximos partidos del club y se dice que ya anda buscando propuestas, especialmente alguna que lo haga regresar a Europa.

“Karim Benzema pidió personalmente hoy estar fuera de la plantilla del Al Ittihad tras la propuesta de contrato. Benzema cree que se han roto las promesas después de que Al Ittihad le ofreciera un nuevo contrato… “jugando gratis” más allá de los derechos de imagen, como informó L’Équipe”. Escribió Fabrizio en X.

Al parecer el Fenerbahce ya anda moviendo sus finanzas para hacerle una propuesta formal al francés.

Y ojo, aunque la prioridad de Benzema es regresar al ‘Viejo Continente’, en una de esas algún equipo de la Liga Mx consigue convencerlo, así como le hicieron con dos de sus excompañeros en el Real Madrid: James Rodríguez con el León y Sergio Ramos con Monterrey.