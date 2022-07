¡Imperdible! Así reaccionó Kethna Louis, de Haití, cuando Alex Morgan le pidió cambiar jerseys

El Premundial de la Concacaf es una gran oportunidad para que la afición mexicana se acerque a sus ídolas, pero incluso entre futbolistas existe esa admiración. Estados Unidos es el modelo a seguir en la zona, por lo que referentes como Kethna Louis, de Haití, no ocultan la emoción que representa encontrarse con sus colegas.

La defensora haitiana que milita en el Stade de Reims tuvo minutos en el duelo contra las estadounidenses. El resultado no fue favorable para su equipo; no obstante, al final del encuentro hubo sonrisas con sus rivales e incluso intercambio de palabras y jerseys.

Kethna Louis pasó un momento inolvidable con Alex Morgan, una de las principales figuras del USWNT. La atacante marcó doblete con todo y una definición de lujo, y sin saberlo, ‘le hizo el día’ a su colega al pedirle su camiseta.

Mexsport

La reacción de Kethna Louis cuando Alex Morgan le pidió su jersey

El emotivo momento entre Alex Morgan y Kethna Louis llegó después del silbatazo final. Las futbolistas de ambos países aprovecharon para saludarse, platicar un rato y mientras algunas como Kelley O’Hara regalaron su jersey a la afición en el Volcán, otras lo intercambiaron en el campo.

Kethna Louis no perdió la oportunidad de pedirle la camiseta a Morgan; sin embargo, no esperaba que la ’13’ histórica le pidiera la suya a cambio. La conversación fue captada por los aficionados desde las tribunas y si bien no escuchamos sus palabras, el rostro de la haitiana lo dice todo.

Kethna quién intercambio playera con Alex Morgan no podía creer que Alex le estaba pidiendo su playera ?? pic.twitter.com/iQfWS5OhLT — Andrea S  (@ikbenandrea) July 5, 2022

Peeero Kethna Louis y Alex Morgan no fueron las únicas que se fueron con un nuevo jersey para su colección. Carmelina Moscato, directora técnica de Tigres, aprovechó este partido para reencontrarse con Megan Rapinoe.

La canadiense tampoco perdió la oportunidad de darle un regalito a la capi de Estados Unidos, quien salió del Estadio Universitario portando la playera de las Amazonas muy orgullosa.

Foto: Tigres Femenil