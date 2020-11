La epidemia de lesiones vuelve a atacar en los Golden State Warriors y la temporada 2020-21 aún no ha comenzado. Después de permanecer cerca de 500 días fuera de actividad tras romperse los ligamentos cruzados de la rodilla, Klay Thompson tendrá que volver al quirófano, después de lesionarse el tendón de Aquiles.

De acuerdo con los primeros reportes, el jugador se lesionó en una práctica individual este miércoles y fue acompañado por casi todo el equipo al hospital, en el que se practicó una resonancia magnética, la cual confirmó un desgarre en el tendón de Aquiles.

“Klay Thompson sufrió un desgarre en el tendón de Aquiles derecho, según confirmó hoy una resonancia magnética en Los Ángeles. Thompson sufrió la lesión en un entrenamiento ayer en el sur de California. Se espera que se pierda la temporada 2020-21”, indicó la franquicia.

Klay Thompson suffered a torn right Achilles tendon, an MRI confirmed today in Los Angeles. Thompson suffered the injury in a workout yesterday in Southern California. He is expected to miss the 2020-21 season. pic.twitter.com/w733cWawK6

