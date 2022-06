La dura revelación de Asllani sobre la actualidad del Real Madrid Femenil: "Está en las manos equivocadas"

Dicen por ahí que no todo es como lo pintan y parece que el Real Madrid cumple perfecto con ese dicho. El equipo femenil se creó hace apenas hace dos años y ya incluso llegó a la Champions League, pero la atacante Kosovare Asllani reveló que las futbolistas viven un ambiente complicado en el club.

Se trata de una de las jugadoras que forma parte el plantel desde el primer día, al igual que la mexicana Kenti Robles. En lo deportivo, todo parece marchar bastante bien; sin embargo, la sueca realizó declaraciones que nos ponen a pensar algo muy diferente.

Desde la concentración de la selección de Suecia para la Eurocopa 2022, Kosovare Asllani dio a conocer que la cultura en el Real Madrid no es buena.

“Es difícil entrar en detalles, pero se trata en gran medida de que creo que hay una cultura en ese club, que desgraciadamente se ha creado, que yo llamaría un ambiente poco saludable para las jugadoras, en el que yo misma he estado, donde entre otras cosas casi me he visto obligada a jugar lesionada y no he recibido ayuda.

“Creo que he hecho mucho por el club desde el principio. Luego he visto a lo largo de los años que no han tratado bien a las jugadoras. Es importante que hable porque nadie más lo ha hecho y así puede haber cambios. He intentado hacerlo desde el primer momento en que estuve en el club“, declaró Asllani en entrevista para Sportbladet.

Las futbolistas juegan lesionadas en el Real Madrid: Asllani

Pero eso no es todo. Asllani también dijo que en el Real Madrid hay presión para que las jugadoras continúen en actividad así estén lesionadas y considera que el club no está en buenas manos.

“Se presiona constantemente para que juegue lesionada o enferma. No es un entorno saludable. Me importa mucho el club, pero creo que está en las manos equivocadas, simple y llanamente. Mucha gente opta por atropellar al equipo médico porque nos ven a las jugadoras como productos y no como personas“, sentenció la sueca.