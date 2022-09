Ricardo Antonio La Volpe dejó un buen sabor de boca en la Selección Mexicana después del Mundial de Alemania 2006. El Tri fue elogiado por su estilo de juego, sobre todo el mostrado en la Copa Confederaciones del 2005 y el partido contra Argentina en los Octavos de Final del 2006, por lo cual tuvo varias ofertas para dirigir, no sólo en México, y el estratega argentino optó por la de Boca Juniors.

La Volpe no la pasó muy bien en el equipo más popular de Argentina y el equipo que tenía una amplia ventaja para ganar el torneo en el cierre del 2006, por lo cual fue despedido tras menos de un semestre.

Reuters

Le decían ‘El Mexicano’

El propio estratega aseguró que no fue bien recibido en Argentina, y en Boca no caía bien entre el grupo de líderes de jugadores, entre ellos el ‘Cata’ Díaz y Martín Palermo, quienes excluían a La Volpe, quien confesó en TUDN que además lo discriminaban al llamarlo “mexicano”.

“Cuando llegó a Boca no era de ellos, tan es así que me decían ‘el mexicano’. ‘¿Qué quiere este mexicano?’. Yo lo escuchaba. La verdad, yo no podía creer”, indicó el timonel argentino radicado en Guadalajara, Jalisco.

¿Por qué le fue mal a La Volpe en Boca?

La Volpe reconoció que se equivocó por la forma en la que manejó esta situación, pues en lugar de acercarse al grupo de jugadores que lo rechazaban y los excluían de actividades como fut-tenis, él se apartó aún más y provocó una división que al final terminó en su salida.

Reuters

“No le llegaba al grupo y eso es error de un técnico. Increíblemente no me di cuenta de decirle a estas figuras, porque yo sabía qué grupos había, los notas en las concentraciones, en qué mesa se sientan, ya sabes cuál es el grupo… debí llevarlos a tomar un café, una cena y preguntarles qué piensan, me faltó eso”, mencionó La Volpe.

Después de esa experiencia, La Volpe se quedó en Argentina para dirigir a Vélez Sarsfield, equipo al que llevó a Mario Méndez, y aunque no llevó al club blanquiazul al título, su experiencia fue menos complicada que en Boca.