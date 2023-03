La temporada 2023 de la NFL no ha comenzado y los Baltimore Ravens ya están en problemas, pues su quarterback, Lamar Jackson, estaría preparando su salida de la franquicia luego de compartir un mensaje en sus redes sociales, en el cual asegura que pidió su canje el pasado 2 de marzo, durante el periodo de apenca libre.

Este es el inicio de una novela y que inevitablemente podría generar una serie de cambios importantes, pues en caso de dejar a Lamar Jackson, los Ravens tendrán que ir por otro quarterback.

lamar jackson ravens nfl

El mensaje de Lamar Jackson

En su cuenta de twitter, Lamar Jackson indicó que su solicitud de canje no fue tomada en cuenta por la franquicia. “Respecto a mis planes futuros. A partir del 2 de marzo, solicité un canje a la organización de los Ravens, por lo que los Ravens no han estado interesados en conocer mi valor.

“Todos y cada uno de los que me han conocido o han estado cerca de mí saben que amo el juego de futbol y mi sueño es ayudar a un equipo a ganar el Super Bowl. Todos ustedes son geniales, pero tuve que tomar una decisión que fuera la mejor para mi familia y para mí. No importa que tan lejos me lleve mi carrera, continuaré estando cerca de mis fans de la nación de Baltimore”, indicó el jugador.

¿Qué dicen los Ravens?

Durante el periodo de agencia libre, los Ravens aplicaron la etiqueta de franquicia no exclusiva con Lamar Jackson, quien aún forma parte de los planes del coach de los Ravens, John Harbaugh.

“Lo amamos y sí quiero que siga aquí. El proceso está en curso y lo sigo muy de cerca como todos los demás”, dijo el coach, en un claro mensaje que indica que el equipo hará lo posible por retenerlo.